Renault tekent wederom protest aan tegen Racing Point-bolides

Racing Point kende een goede Hongaarse Grand Prix. Lance Stroll kwalificeerde zich op de derde positie en werd vierde in de race, terwijl Sergio Perez vanaf de vierde startpositie zevende werd. Daarmee eindigden beide Racing Points voor Daniel Ricciardo, op P8 de beste Renault-coureur. Na afloop van de Grand Prix van Stiermarken diende Renault al een protest in tegen het Canadese team, dat zij verdenken van het kopiëren van de brake ducts van Mercedes op basis van via Mercedes verkregen informatie. Dat mag niet, omdat brake ducts onder de ‘listed parts’ vallen en zodoende door ieder team zelf ontworpen moeten worden.

Een datum voor de uitspraak over dat protest staat nog niet, maar de FIA is wel bezig met een onderzoek naar die brake ducts. Mocht dat protest succesvol blijken en de Racing Point-bolide op dat punt illegaal bevonden worden, worden de Racing Point-bolides uit de uitslag van de GP van Stiermarken geschrapt. Renault wil echter dat alle resultaten van het team geschrapt worden als de brake ducts illegaal blijken en daarom heeft het Franse fabrieksteam een nieuw protest ingediend tegen de bolides van Stroll en Perez. Het lijkt dan ook een formaliteit dat dit bij de volgende races weer gaat gebeuren.

De vertegenwoordiger van Racing Point wordt om 19.00 uur bij de stewards verwacht voor de behandeling van het protest. Dat protest gaat om artikelen 2.1 en 3.2 van het reglement, evenals paragrafen 1, 2(a) en 2(c) van Appendix 6. Deze artikelen hebben betrekken op het rijden met een (il)legale auto en het correcte gebruik van de zogenaamde ‘listed parts’.