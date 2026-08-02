Ocon openhartig over jaar aan de zijlijn: “Ik liep terug naar de auto en huilde”

Esteban Ocon heeft openhartig gesproken over het Formule 1-seizoen 2019, dat hij doorbracht als reserverijder van Mercedes na een ongunstige reeks gebeurtenissen.

In juli 2018 zat Ocon nog in een positieve flow. In zijn tweede volledige F1-campagne stond de Mercedes-protegé nipt voor op zijn ervaren Force India-teamgenoot Sergio Pérez in het coureursklassement, en had hij hem net zeven keer op rij verslagen in de kwalificatie – maar dat voorkwam niet dat hij aan de kant kwam te staan.

“Het was moeilijk,” zei Ocon toen hem werd gevraagd naar zijn groei als coureur dat jaar in het nieuwste You Ask The Questions-interview van Autosport.

LINK NAAR YATQ OP AUTOSPORT

“Het was bij Renault dat ik zou gaan rijden, maar er was op dat moment ook een ander team bij betrokken. En ja, met beide ontstond er een enorme puinhoop, zou ik zeggen, voor mijn jaar in de Formule 1.”

Ocons prestaties destijds brachten Mercedes ertoe hem te overwegen als mogelijke vervanger van Valtteri Bottas naast Lewis Hamilton in 2019, maar doordat zowel Renault als McLaren interesse toonden in de 21-jarige, gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff Bottas een nieuw contract, dat op 20 juli officieel werd gemaakt.

Intussen ging Ocon naar het McLaren Technology Centre voor een stoelfitting voorafgaand aan de Grand Prix van Duitsland (20-22 juli), voor het geval hem zou worden gevraagd Stoffel Vandoorne halverwege 2018 te vervangen, vooruitlopend op een overstap voor een volledig seizoen.

Renault koos Ocon en stond erop dat zijn onderhandelingen met McLaren werden stopgezet, maar uiteindelijk kozen ze toch voor Ricciardo. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Renault won echter de strijd om de Fransman vast te leggen. Naar verluidt werd er een handdruk gegeven, maar het contract werd nooit ondertekend. Toen duidelijk werd dat Daniel Ricciardo Red Bull wilde verlaten, bedacht Renault-teambaas Cyril Abiteboul zich geen moment en legde hij de achtvoudig grandprixwinnaar vast. Zowel Ricciardo’s vertrek bij Red Bull als zijn Renault-deal werden op 3 augustus aangekondigd.

Ondertussen was McLaren geïnformeerd dat Ocon niet beschikbaar zou zijn, waardoor de renstal uit Woking in vergevorderde onderhandelingen was geraakt met Carlos Sainz om rookie Lando Norris te vergezellen in de line-up voor 2019 – terwijl Red Bull Pierre Gasly koos om de vrijgekomen plek naast Max Verstappen in te vullen.

Zo kwam het dat Ocon de campagne uiteindelijk doorbracht als reserverijder van Mercedes.

“Het was een zwaar jaar, dat jaar,” vervolgde de huidige Haas-coureur. “Ik was natuurlijk niet blij met waar ik was. Weet je, ik ontwikkelde ’s nachts een auto en deed het werk van twee reservecoureurs. Ik deed het in mijn eentje – later hadden ze twee of drie coureurs die het werk deden dat ik deed, dus zoveel inzet stopte ik erin.

Ocon got limited testing opportunities with Mercedes, despite a Goodwood run Photo by: Mark Thompson / Getty Images

“Die auto won vervolgens in feite races wanneer ik naar het circuit kwam, maar ik zat niet in de cockpit. Dus het was zwaar, vooral toen ik Shov [trackside engineering director Andrew Shovlin] vroeg, ik denk in Melbourne, ik vroeg hem: ‘Wanneer moet ik testen?’, want ik zou veel testen. En hij zei: ‘Oh, je gaat in juli testen’ of zoiets, dus het was drie of vier maanden van maart tot juli. Ik zou op Ricard testen.

“Ik herinner me dat ik terugging naar de huurauto en huilde, omdat rijden voor mij superbelangrijk zou zijn om klaar te zijn voor het volgende jaar, dus dat jaar was voor mij zoiets van: actief blijven, proberen zoveel mogelijk te rijden in wat voor auto’s dan ook, en zoveel mogelijk technische feedback meenemen, omdat zij domineren voor wanneer je terugkomt in de race, dat was mijn doel, maar het was lang.”

Terwijl Lewis Hamilton en Mercedes het wereldkampioenschap domineerden, koos Wolff voor 2020 opnieuw voor Bottas boven Ocon. De Fransman werd uiteindelijk vastgelegd door Renault, ditmaal om Daniel Ricciardo te vergezellen, een overstap die hem het jaar daarop in Hongarije zijn eerste en tot nu toe enige Grand Prix-zege zou opleveren. Maar de opkomst van George Russell betekende dat hij nooit meer een kans kreeg om ooit in een Silver Arrow te racen.