Hamilton kraakt F1 en Grosjean na gehaast knielmoment voor race

Tijdens de eerste twee Grands Prix van 2020 in Oostenrijk knielden veertien van de twintig F1-coureurs als onderdeel van een anti-racismecampagne. Daarbij droegen alle coureurs een shirt met de tekst ‘End Racism’, waarmee solidariteit werd getoond met de wereldwijde beweging tegen raciale ongelijkheid. Voorafgaand aan de GP van Hongarije droegen de coureurs wederom zo’n shirt, maar het knielen werd vooraf niet georganiseerd. Daardoor was er grote verdeeldheid met coureurs die wel knielden en rijders die dat niet nodig achtten.

De F1 had in het schema voorafgaand aan de Oostenrijkse GP plek vrijgemaakt voor de coureurs om te knielen, maar in de races daarna gebeurde dat niet. Lewis Hamilton vraagt de F1 dan ook om een beter platform te geven aan de coureurs om meer boodschappen tegen racisme te kunnen verspreiden, en om de diversiteit in de sport te vergroten. “Voor de toekomst moeten we met de Formule 1 spreken, want zij moeten hun werk beter doen”, vertelde Hamilton na de Hongaarse GP tegen Sky Sports F1. “Het was zo gehaast. Ik kwam de auto uit, rende erheen en knielde snel. Er moet meer gedaan worden.”

Hamilton vraagt zich af waarom de Formule 1 alleen voor de start van de eerste race een moment organiseerde. “Ze moeten verklaren dat ze strijden voor diversiteit en om een einde te maken aan racisme, maar ze geven ons geen platform om dat te blijven doen. Het is allemaal gehaast, dus ik denk dat ze ons meer tijd moeten geven.” In de komende dagen zal de zesvoudig wereldkampioen contact opnemen met de F1 om nieuwe acties op touw te zetten. “Want ze willen het wel, maar ik gok dat de communicatie niet goed genoeg verliep.”

Bovendien is Hamilton teleurgesteld in de rollen van FIA-president Jean Todt en F1-baas Chase Carey. “Je hebt een leider nodig. Waar is Jean in dat scenario? Het zou niet aan mij moeten zijn om de teams erop aan te spreken”, zei de Mercedes-coureur. “Zoals gezegd zal ik het gesprek aangaan met de Formule 1 en kijken waar ze staan, waar zij zich verward voelen, op welke punten zij druk voelen. Ik zou graag willen weten wat Jean denkt, ik zou ook graag willen weten wat Chase denkt en ik zou willen weten wat de organisatie denkt met het oog op de toekomst. Maar momenteel zie ik nog geen progressie.”

Ook Romain Grosjean, de voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association, moest het na afloop van de race ontgelden. Volgens Hamilton zou de Fransman vinden dat de coureurs geen behoefte hadden om door te gaan met knielen en werd het punt ook niet besproken tijdens de rijdersbriefing op vrijdag. “Hij denkt dat het niet belangrijk is om te doen. Hij is iemand die denkt dat het voldoende is om het één keer te doen.” Hamilton heeft ook met Grosjean zelf gesproken over het probleem. “Deze keer benoemde hij het niet tijdens de rijdersbriefing en ook Sebastian [Vettel] deed dat niet. Sebastian en ik stuurden elkaar berichten en hij benadrukte, net als ik, het belang om hiermee door te gaan.”