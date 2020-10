Internationale media over Hamilton en Verstappen op Nürburgring

Gazzetta: Hamilton schrijft geschiedenis, Verstappen kan enkel volgen

We beginnen zoals gebruikelijk in Italië. In de Gazzetta vanzelfsprekend veel aandacht voor Hamilton, die het aantal zeges van Michael Schumacher - grotendeels behaald met de Italiaanse trots Ferrari - evenaarde. "Hamilton schrijft geschiedenis", kopt de roze sportkrant. Vooral het moment na afloop, de helmoverdracht door Mick Schumacher, maakte indruk. "Lewis Hamilton heeft de Mount Evererst in F1 beklommen. Maar zelfs voor hem moet het bijzonder zijn geweest om uit de auto te stappen en Mick, zoon van de Duitse kampioen, met een helm van zijn vader te zien." Een moment dat recht doet aan een historische prestatie. "Het leek ook bijna voorbestemd dat Hamilton het record evenaarde in Duitsland, uitgerekend in het geboorteland van Schumi. Het seizoen telt nog zes races, maar dit was al de grote dag."

"De race was verder een nieuwe demonstratie van de kracht van Mercedes", waarbij Hamilton het rapportcijfer 10 krijgt van de Italiaanse sportkrant. Voor de concurrentie viel er simpelweg weinig tegen te beginnen. "Max Verstappen probeerde de Engelsman nog wel zo goed mogelijk te volgen, maar als de zesvoudig wereldkampioen aanstalten maakte in zijn W11, was er geen moment sprake van een echt gevecht." Zelfs een safety car, die vooral bedoeld leek om het veld kunstmatig bij elkaar te brengen, kon daar weinig aan veranderen. "De safety car moest voor extra spanning zorgen en het gevecht met Verstappen nieuw leven in blazen, maar Hamilton toonde andermaal zijn klasse." Dat laatste gold ook voor Daniel Ricciardo, die lof krijgt toegezwaaid na zijn eerste podium met Renault. "Vooral die inhaalactie buitenom bij Charles Leclerc was mooi, al moeten we concluderen dat er met deze Ferrari ook niet meer in zit."

Bild: Kippenvel op de Nürburgring, mega-comeback Hülkenberg

In Duitsland spreekt men volkomen terecht van een "Gänsehaut-Moment am Nürburgring!" Kippenvel dus bij die bijzondere helmoverdracht van Mick Schumacher aan triomfator Hamilton. "Het legendarische aantal van 91 hoort nu niet alleen maar meer bij Schumi", beseft men bij Bild ook. "En dat alles uitgerekend in Duitsland en zelfs uitgerekend op de Nürburgring, daar waar in 2007 met de Schumacher-S een bochtencombinatie naar de Duitse kampioen is vernoemd." De symboliek is groot, maar het respect ook. "Het hele team applaudisseerde en er heerste een uitgelaten stemming op de Ring. Veelzeggend: Hamilton nam de helm ook mee naar het podium en stak die vol trots in de lucht. Grote woorden voor een groots moment."

Met de vermakelijke race die eraan voorafging, kan de F1-rentree van de Nürburgring ook een groot succes worden genoemd. Of zoals de grootste krant van het land samenvat: "Endlich wieder Formel Vollgas in der Eifel." Volgas ging Nico Hülkenberg ook zeer zeker. Van een kopje koffie in Keulen op zaterdag, tot 'driver of the day' op zondag. De verslaggever van dienst spreekt volkomen terecht van 'een mega-comeback'. Verstappen heeft op zijn beurt vooral gemaximaliseerd met P2, al bleef hij bij laatste herstart niet helemaal foutloos volgens Bild. "Hamilton haalde daarbij eigenlijk een trucje uit met Verstappen door het tempo in de laatste chicane [toen Verstappen er nog heel dicht achter zat] helemaal te laten zakken, om vervolgens afstand te nemen."

Sky Sports: Hamilton ook meteen op weg naar ander Schumi-record

Mede daardoor koerste Hamilton onbedreigd op die 91ste zege af. Een prestatie die de handen in Groot-Brittannië ook op elkaar krijgt. "Hamilton beats Max to equal record", kopt Sky Sports. "Hamilton heeft ook een gigantische stap gezet naar een ander record van Schumacher - de zeven wereldtitels - na zijn eigen zege en een uitvalbeurt van teamgenoot Valtteri Bottas." Na zijn eerste DNF van het jaar kijkt de Fin tegen een achterstand van 69 punten aan in het kampioenschap. "Na die uitvalbeurt zou Hamilton een strijd in twee delen tussen zichzelf en de immer competitieve Max Verstappen naar zijn hand zetten, en dat ondanks een late safety car."

"Hamilton liet zich door niets of niemand verschalken. Hij hield Verstappen goed af na de herstart en ging onbedreigd op weg naar winst met 4.4 seconden aan voorsprong. De Nederlander wist overigens nog wel het punt voor de snelste raceronde weg te kapen in de allerlaatste ronde." Doordat Hamilton daar ook wel degelijk zijn best voor deed, wordt dat extra puntje als hoopgevend gezien. Een teken dat Red Bull goede stappen voorwaarts maakt. Dat laatste valt ook zonder meer te zeggen van Renault. "Ricciardo pakte op briljante wijze een welkom podium voor Renault. Dat podium zat er al langer aan te komen, maar met opnieuw een uitstekende prestatie wist de snelle Australiër het in de Eifel alsnog voor elkaar te krijgen."

L'Equipe: Hamilton grotere legende geworden, Verstappen verdient lof

We sluiten het internationale rondje traditiegetrouw af met de cijfers van L'Equipe. Waar Hamilton in Italië een onvervalste 10 krijgt, beoordelen de Fransen zijn prestatie met een 9.5. "Dat cijfer is eigenlijk meer voor zijn hele oeuvre. Je kunt het record van Schumacher niet evenaren zonder de welverdiende lof. Deze overwinning zal misschien niet worden herinnerd als de meest heroïsche zege van de Brit, maar markeert wel een bijzondere mijlpaal", zo valt in de Franse sportkrant te lezen. "Met die 91ste zege, hetzelfde aantal als Michael Schumacher, is hij een nog iets grotere legende in de autosport geworden."

Verstappen, in potentie de grootste uitdager van Hamilton, krijgt het rapportcijfer 9 toegekend. "Je moet eigenlijk medelijden hebben met de Nederlander. Hij is de enige die in een inferieure auto aan de stoelpoten van Hamilton kan zagen. Elke zondag maximaliseert hij maar weer in zijn Red Bull, maar die is nou eenmaal een stuk minder dan de Mercedes. Max geeft nooit op en strijdt vaak alleen. Soms danst hij even met Valtteri Bottas, maar meestal acteert hij in zijn eentje tussen twee werelden in: tussen die van Hamilton en die van alle anderen. Het is nog maar de vraag of al deze jaren van opoffering achteraf niet worden gezien als verloren jaren, maar Max verdient het zeker om op een goed moment zelf iedere zondag te winnen."