Marko: "Red Bull wil zelf met Honda-project door vanaf 2022"

Marko deed afgelopen week al uit de doeken dat Red Bull na de keiharde 'nee' van Mercedes nog drie opties over heeft: Renault, Ferrari en bovenal het huidige F1-project van Honda zelf voortzetten. Inmiddels heeft de 77-jarige Oostenrijker laten weten dat laatstgenoemde optie de voorkeur geniet. Vreemd is dat niet. Teambaas Christian Horner gaf op de Nürburgring immers ook al aan dat Red Bull geen doorsnee klantenteam is en dat een eenvoudige klantenrelatie dus niet past bij de ambities van Red Bull en diens vaandeldrager Max Verstappen.

"Onder het voorbehoud dat de gesprekken met Honda positief verlopen, willen wij graag de basis, de intellectuele eigendommen en alles wat er verder nog nodig is van Honda overnemen om de motoren in Milton Keynes te kunnen prepareren", laat Marko aan Sport1 weten. Dat ziet de Oostenrijker als een betere optie dan een nieuwe klantenrelatie met pakweg Renault of Ferrari. "Die genoemde fabrikanten hebben allemaal een eigen team en dat betekent dat ze hun motoren steeds afstemmen op het eigen chassis. In zo'n constructie krijgen wij altijd een motor geleverd op basis waarvan wij ons eigen chassis moeten aanpassen. Daardoor kunnen we niet onze eigen ideeën uitvoeren en worden we steeds geconfronteerd met technische beperkingen. Daarom geniet deze Honda-constructie onze voorkeur."

De gewenste richting is daarmee duidelijk, al zit er zoals aangegeven nog één hele duidelijke 'maar' in het verhaal van Marko. "Ons idee is alleen mogelijk als er vanaf de allereerste race van 2022 een volledige ontwikkelingsstop op de motoren komt. Iedere vorm van doorontwikkeling kunnen wij ons zowel vanuit technisch oogpunt als ook financieel niet veroorloven", zo vervolgt de topadviseur uit Graz. De autosportfederatie en ook rivaliserende teams moeten over de brug komen. "We hebben zo snel mogelijk een besluit vanuit de FIA nodig en daarvoor moeten ook alle andere teams worden gehoord, er is namelijk een meerderheid nodig voor zoiets."

Dat komt doordat de motorische planning van de Formule 1 dan op de schop moet. Met de huidige regelgeving blijft het motorreglement tot en met 2025 van kracht en mogen motorleveranciers jaarlijks één grote 'performance upgrade' uitvoeren. Marko wil de handrem dus al eerder aantrekken. "Met zo'n bevriezing van de doorontwikkeling is het voor ons alleen maar mogelijk om dit te doen. Als alle andere parameters positief uitvallen, kunnen we alles in eigen huis halen." Die parameters bestaan naast het groene licht vanuit de FIA uit geslaagde onderhandelingen met Honda. "Als het besluit van de FIA uitpakt zoals ik daarnet heb geschetst, dan is onze volgende stap om overeenstemming te bereiken met Honda. Maar op dat vlak verwacht ik niet dat ze ons ook maar iets in de weg leggen. Verder hebben we in Milton Keynes al verschillende gebouwen in beheer, en Honda heeft daar ook een eigen gebouw, waardoor we daarna snel kunnen schakelen. Het draait vooral om het besluit van de FIA."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

VIDEO: Het besluit van Honda en diens F1-vertrek geanalyseerd