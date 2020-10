F1-debuut Mick Schumacher de mist in, puzzelen voor herkansing

Het scenario was al volledig uitgetekend: een Schumacher zijn eerste competitieve F1-meters laten maken op Duitse bodem. En dat in een jaar waarin Duitsland helemaal geen eigen Grand Prix zou krijgen. Schumacher junior werd volledig klaargestoomd voor zijn eerste meters in dienst van Alfa Romeo, maar het geplande debuut viel door de weersomstandigheden in duigen. Helemaal geen F1-trainingen op vrijdag en dus ook geen debuut voor Schumacher.

Vanzelfsprekend teleurstellend - ook voor de aanwezige toeschouwers - al blijft de hoofdrolspeler nuchter. "Natuurlijk is het jammer dat we niet konden rijden. Maar goed: we hadden de weerberichten van tevoren al bekeken en wisten dat zoiets zou kunnen gebeuren. In deze tijd van het jaar heb je geen garantie dat het droog blijft in de Eifel en dat is vandaag wel gebleken." De regen was overigens niet eens het voornaamste probleem. Het ging vooral om de mist, waardoor medische helikopters niet naar het ziekenhuis van Koblenz konden vliegen.

"Uiteindelijk is de voorbereiding al heel waardevol geweest voor mij. We hebben veel bijeenkomsten gehad en ik heb veel kennis opgedaan. Het is al met al erg nuttig geweest", zo concludeert hij in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Ik blijf dit weekend ook bij het team om alle meetings mee te maken en om te zien hoe echte F1-coureurs de procedures doorlopen. Ook dat zal heel belangrijk voor mij zijn, ik kijk er in ieder geval naar uit."

Herkansing laat op zich wachten tot seizoensafsluiter

Blijft de vraag of en wanneer Schumacher een herkansing krijgt. Mattia Binotto zinspeelt vanaf de Nürburgring op een mogelijkheid voor de Ferrari-junior in Abu Dhabi. "Om te beginnen is dit natuurlijk heel erg jammer voor Mick en ook voor Callum [Ilott], het was erg mooi geweest om beide coureurs hier hun F1-debuut te laten maken. We zullen proberen om iets te regelen voor de komende races, al zal dat niet makkelijk worden. Zo is Portimao een nieuw circuit voor iedereen, dus daar hebben de gebruikelijk coureurs alle trainingstijd nodig. Dan krijgen we een tweedaags weekend op Imola en daarna weer een voor velen nieuw circuit in Turkije."

Daardoor kijkt Binotto vooral naar het afsluitende drieluik in het Midden-Oosten. "Maar in Bahrein hebben we ook te maken met twee Formule 2-weekenden, waarin dat kampioenschap ook nog eens zal worden beslist", weet de Italiaan. Schumacher verdedigt in die titelstrijd trouwens een voorsprong van 22 punten op Ilott. "De eerstvolgende F1-kans volgt daardoor waarschijnlijk in Abu Dhabi, voor die tijd lijkt er niets mogelijk. Juist daardoor is dit zo'n gemiste kans, maar we kunnen er niets aan doen."