Hamilton 'ongelooflijk nederig' na evenaring record Schumacher

De 91ste zege van de Mercedes-coureur hing al enige tijd in de lucht, maar het was dus zondagmiddag rond kwart voor vier uitgerekend op de Nürburgring – het thuiscircuit van Schumacher – eindelijk zo ver.

Hamilton en Schumacher junior spraken na de overhandiging van de helm enkele woorden met elkaar, waarna de Engelse coureur toegaf dat het wel even zou duren alvorens het besef zou inzinken. Ook gaf Hamilton aan dat hij al een helm van Schumacher in zijn collectie had. “Het was een heel speciaal moment voor me, in Abu Dhabi in 2012. Ik ging toen naar de hospitalityruimte van Mercedes en daar ontmoette ik Michael en wisselden we helmen uit.’

“Het was een moment dat ik nooit zal vergeten, om daar te staan met iemand met wie ik ben opgegroeid op tv, en de eer te hebben om shirtje of helm te ruilen. Het is iets dat we als sporters doen en het is de hoogste eer die je kunt tonen. Dat zo’n legende dat met mij wilde doen, was erg speciaal”, herinnerde Hamilton zich.

“En dat zijn familie mij vandaag eert, maakt me ongelooflijk nederig”, vervolgde Hamilton. “Zijn zoon is een groot talent en een echt oprecht mens. Michael heeft een geweldig mens grootgebracht, en ik kijk er naar uit om te zien hoe zijn carrière zich verder ontwikkelt. Nu heb ik twee helmen van Michael in mijn kleine woonkamer.”

Hamilton gaf toe dat hij voorafgaand aan de race nauwelijks had nagedacht over wat het record met hem zou doen, maar was na afloop toch onder de indruk. “Het is zeker niet zo maar een overwinning. In het afgelopen uur [sinds hij afgevlagd werd] heb ik echt zitten overdenken wat we bereikt hebben. Ik denk dat ik er de komende dagen nog veel aan zal terugdenken. Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden en het te verwerken.”