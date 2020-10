VIDEO: Vereerde Hamilton krijg helm Schumacher na evenaring record

Dat Hamilton Schumachers record van 91 Grand Prix-zeges dit jaar nog zou evenaren, lag in de lijn der verwachtingen. Dat de Brit zijn 91ste zege uitgerekend op de Nürburgring bereikte, op het thuiscircuit van de Duitser, was dan weer in de sterren geschreven. Hamilton ging na een foutje van teamgenoot Valtteri Bottas aan de leiding en reed daarna soeverein naar de overwinning.

Na afloop kreeg Hamilton de laatste Mercedes-helm van Michael Schumacher als geschenk van diens zoon Mick Schumacher, een emotioneel moment en een mooi gebaar van de familie Schumacher.

“Ik ben enorm vereerd, ik weet niet eens wat ik moet zeggen", vertelde Hamilton terwijl hij met grote ogen de rode helm bewonderde. "Als kind groei je op en zijn bepaalde rijders je idool, niet alleen omdat ze zo goed zijn maar ook omdat ze dat jaar na jaar en race na race blijven doen met hun team. Ik herinner me dat ik als Michael speelde in het spelletje Grand Prix 2. Als je zijn lange dominantie zag, dat had ik met nooit kunnen inbeelden dat iemand - laat staan ikzelf - ooit ook maar in de buurt van Michael zou komen qua records. Dit is dus een ongelooflijke eer. Het zal duren om hieraan te wennen.

“Ik besefte pas toen ik de pits indraaide dat ik hem had geëvenaard, ik had er nog niet aan gedacht toen ik over de finish kwam. Ik had dit nooit kunnen doen zonder dit ongelooflijke team. Iedereen bleef pushen en alles geven. Ik moet hen dus enorm bedanken en ik wil mijn enorme respect voor Michael nog eens uitdrukken. Mick is ook een hele goeie jongen uit een goede familie. Aan alle kinderen die nu kijken wil ik zeggen dat het mogelijk is om je dromen werkelijkheid te laten worden, want daar ben ik in geslaagd."

Wat de orde van de dag betreft had Hamilton bij de start al bijna de leiding in handen, nadat Bottas wijd uit de eerste bocht kwam. "We hadden een goede start langs Valtteri, maar we hadden allebei onderstuur in de eerste bocht en ik probeerde hem zoveel mogelijk ruimte te geven", legde Hamilton uit. "Hij zat daarna in mijn dode hoek toen hij er weer voorbij kwam. Dat deed hij heel goed, daar was ik van onder de indruk. Dat was een geweldige actie van hem."

Toen Bottas zich bij het ingaan van de 13de ronde verremde in diezelfde bocht, was de leiding wel voor de zesvoudige wereldkampioen. "Ik moest gewoon ervoor zorgen dat ik zal lang mogelijk bij hem kon blijven. Ik hield mijn banden goed onder controle en zag dat hij met graining te maken kreeg, dus ik wist dat het tijd was voor mij om te pushen. En toen blokkeerde hij de banden."

Bottas viel later uit, zodat Hamilton een stuk dichter bij die zevende wereldtitel komt en Schumacher helemaal kan bijbenen. Hamilton blijft echter op zijn hoede voor het verbeterde Red Bull, dat dankzij enkele upgrades een stapje dichterbij kon komen. "De Red Bulls zijn zo snel, Max reed extreem goed. Hij had een kans bij de herstart [na een late Safety Car] maar ik slaagde erin om een gat te slaan. Maar je kan hun tempo zo zien, we zullen met hen moeten vechten."