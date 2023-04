De FIA bevestigde begin februari dat zes merken zich hebben ingeschreven als motorleverancier voor het Formule 1-seizoen 2026. Honda stond daar als meest opvallende naam tussen. Het Japanse merk heeft namelijk nog geen team waar het vanaf dat jaar power units aan kan leveren. Honda stapte in 2015 weer in de Formule 1, maar kende met McLaren een zware tijd. De switch naar Red Bull Racing bleek een gouden zet, met als hoogtepunt de wereldtitel van Max Verstappen in 2021.

Het was echter voor het winnen van dat kampioenschap al duidelijk dat Honda het F1-project wilde gaan stoppen. Het merk blijft tot eind 2025 wel power units leveren aan het team uit Milton Keynes. Bij de onthulling van de RB19 werd bekend dat Red Bull vanaf 2026 verdergaat met Ford. Dit betekent dat Honda voorlopig met lege handen staat vanaf dat seizoen, helemaal omdat het aantal opties begint te slinken. Sauber gaat dan verder als Audi, waardoor Williams, McLaren en Aston Martin overblijven als potentiële kandidaten.

Gaat Mercedes in de weg liggen?

Volgens bronnen van de Italiaanse editie van Motorsport.com is Honda de richting van Aston Martin in aan het gaan. De ambities van Stroll zijn geen geheim. Hij wil het wereldkampioenschap winnen. De samenwerking met Mercedes, die de equipe wel heeft laten groeien, kan op termijn in de weg gaan staan van dit doel. Het is een lastige opgave om als klantenteam voor het fabrieksteam te eindigen, vooral als het nagenoeg de hele achterkant van de leverancier overneemt. Met dit in het achterhoofd is de mogelijkheid van een exclusieve overeenkomst met Honda voor Aston Martin allesbehalve een riskante stap. De connectie met de Japanners is er. CEO Martin Whitmarsh werkte in het verleden als teambaas van McLaren in de periode dat dat team de gesprekken met Honda aan het afronden was.

Er zijn enkele aspecten die het lastiger kunnen maken, al lijkt geen enkele onoverkomelijk. Stroll is volledig eigenaar van het F1-team en heeft ook een aanzienlijk belang - maar geen meerderheidsbelang - in de holding Aston Martin Lagonda, die de straatauto's produceert. Onder de aandeelhouders bevindt zich ook Mercedes zelf. Een overstap naar Honda zou voor enige spanning kunnen zorgen, al staat het F1-programma op zichzelf. Die connectie is niet onverbrekelijk. Stroll nam Racing Point over om het team een nieuw en verkoopbaar imago te geven. Een belangrijke stap die minder relevant wordt tegenover een overeenkomst met een officiële motorfabrikant als Honda.

Een samenwerking tussen Aston Martin en Honda brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Allereerst wordt dat team dan volledig onafhankelijk, terwijl het nu een overeenkomst heeft met Mercedes. Het betekent het versnellen van het in gebruik nemen van de eigen windtunnel - momenteel wordt die van Mercedes in Brackley gebruikt - en het zelf bouwen van een versnellingsbak en achterkant. Als ze in Silverstone toch voor deze uitdaging gaan, dan is ze er daar alles aan gelegen om de doelen na te streven. Gezien de ambities van eigenaar Stroll is het scenario verre van onwaarschijnlijk.

