Nieuwe windtunnel Aston Martin op tijd gereed voor 2025 F1-auto

Aston Martin maakt momenteel nog gebruik van de Mercedes-windtunnel in Brackley. Het eerste testwerk voor de AMR25, zoals de auto voor het Formule 1-seizoen 2025 zal heten, zal daar ook nog plaatsvinden, alvorens het team de werkzaamheden verplaatst naar de eigen tunnel die naast de nieuwe fabriek wordt gebouwd.

“Het doel voor de windtunnel is om medio 2024 operationeel te zijn”, zegt technisch directeur Dan Fallows. “We hopen dat het al iets van een bijdrage kan leveren aan de auto voor 2025. Het zal afhangen van hoe soepel de inbedrijfstelling verloopt, maar dat wordt waarschijnlijk de eerste auto die met hulp van de nieuwe tunnel tot stand komt.”

Het in gebruik nemen van een nieuwe windtunnel is een delicaat proces. Als de resultaten uit de tunnel niet overeenkomen met de werkelijkheid, kan dit immers grote gevolgen hebben voor de prestaties op de baan. Fallows: “Het bouwen van een nieuwe windtunnel is een heel proces. Je moet zeker weten dat je op de resultaten kunt vertrouwen. We testen momenteel in de windtunnel van Mercedes. Dat is een tunnel van zeer hoge kwaliteit. We moeten ervoor zorgen dat onze nieuwe tunnel resultaten geeft die overeenkomen met de resultaten uit die tunnel. En dat neemt een zekere hoeveelheid tijd in beslag. Maar er zijn bepaalde dingen die je kunt doen om het proces te versnellen. Het doel is natuurlijk om hem zo snel mogelijk in bedrijf te hebben.”

Fallows heeft hoge verwachtingen van de nieuwe tunnel. “Het wordt een faciliteit van wereldklasse. Dat we vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week toegang tot zoiets hebben, zal erg waardevol voor ons zijn. Door de Aerodynamic Testing Restrictions mogen we minder tijd in de tunnel doorbrengen, maar het feit dat we onze eigen faciliteit hebben betekent dat je experimenten kunt doen die je niet kan doen als je de tunnel met een ander team deelt.”

De nieuwe Formule 1-fabriek van Aston Martin zal naar verwachting volgend jaar mei worden opgeleverd. “We zullen de nieuwe fabriek gefaseerd in gebruik nemen”, zegt Fallows daarover. ”We hopen daar dus al eerder voordeel van te hebben.”