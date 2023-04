Het Formule 1-seizoen heeft na de hectische Grand Prix van Australië een paar weken om op adem te komen. Eind april gaat het circus pas weer verder. Het Baku City Circuit is de volgende halte op de kalender. Opnieuw een stratencircuit en juist op dat soort banen komt Sergio Perez vaak goed uit de verf. Van zijn tot dusver vijf Grand Prix-zeges kwam hij vier keer op een stratencircuit als eerste over de lijn. In 2021 won Perez de race in Azerbeidzjan, al werd hij daar wel een handje geholpen door de klapband van Max Verstappen. Daarnaast zegevierde de Mexicaan ook in Monaco, Singapore en kwam hij als eerste over de lijn op het Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië. Zijn enige zege op een niet-stratencircuit behaalde hij in Sakhir in 2020.

Emerson Fittipaldi heeft hoge verwachtingen van de 33-jarige coureur. De wereldkampioen van 1972 en 1974 stelt dat Perez uitstekend uit de voeten kan op dergelijke circuits. "Zijn rijstijl past uitstekend bij stratencircuits. Zijn resultaten zijn daar altijd meer dan prima. Op een dergelijke baan moet je snel en secuur rijden. Er is door de muren en bandenstapels amper ruimte om fouten te maken", zegt Fittipaldi tegen MyBettingSites. "Het is bijzonder lastig om snel rijden op een stratencircuit onder de knie te krijgen. Hij doet dat erg goed."

De Braziliaan denkt ook dat Perez met veel motivatie naar Baku reist. Het verschil naar WK-leider en tevens teamgenoot Max Verstappen in de tussenstand is slechts vijftien punten. Door de RB19 weet de Mexicaan dat hij goud in handen heeft en dit een grote kans is om kampioen te worden. Fittipaldi weet dat dit voor de man uit Guadalajara een drijfveer is in een poging de regerend wereldkampioen te verslaan. "Perez is 110 procent gemotiveerd, omdat hij weet dat er een kans is om de titel te winnen", gaat Fittipaldi verder. "Hij weet dat. Hij weet dat er een kans ligt om kampioen te worden. Ik weet zeker dat 'ie nu echt alles gaat geven, omdat hij gelooft dat hij kan winnen."