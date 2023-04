FIA verwerpt protest Ferrari tegen tijdstraf Sainz in GP Australië

De Grand Prix van Australië is al met al een zeer bittere pil gebleken voor Ferrari, dat door dit besluit op slechts 26 WK-punten blijft steken na drie wedstrijden. De Scuderia verloor Charles Leclerc in Melbourne al vroeg in de wedstrijd na contact met de Aston Martin van Lance Stroll. Nadien was het aan Carlos Sainz om de kastanjes uit het vuur te halen. Daarbij moet gezegd dat zijn race pace na een povere kwalificatie nog niet eens tegenviel. Sainz vond zichzelf voor alle chaos in de slotfase op de vierde stek terug en begon dus ook op die positie aan de laatste staande herstart.

Contact met Fernando Alonso volgde, al kreeg de Aston Martin-coureur zijn derde plek terug doordat de FIA na alle tumult een ronde terugging - naar de volgorde van de staande herstart dus. Het bracht Sainz weer op P4, al zou de Spanjaard na het afsluitende rondje achter de safety car niet zo in de uitslag belanden. Het contact met Alonso kwam de Madrileen op vijf seconden tijdstraf te staan, waardoor Sainz zichzelf niet als vierde maar pas als twaalfde in de rangschikking terugvond.

In de auto reageerde Sainz al zeer ontstemd op de gang van zaken en na afloop heeft Ferrari het er niet bij laten zien. Het team uit Maranello heeft bij de FIA om een zogenaamde 'right of review-procedure gevraagd. Het is een proces waarbij teams 'nieuw en significant' bewijs mogen inbrengen, dat om het moment van de beslissing nog niet voor handen was voor de stewards. Als het ingebrachte bewijs inderdaad aan deze voorwaarden voldoet, wordt de zaak inhoudelijk opnieuw bekeken. Dat hoeft niet meteen tot een herziening van de strafmaat te leiden, al gebeurde dat in Saudi-Arabië wel, toen Aston Martin in het verweer kwam tegen de laatste tijdstraf van Alonso in die race.

Ferrari heeft minder succes, aangezien de right of review-procedure ditmaal niet tot een herziening van de strafmaat heeft geleid. Ferrari zei in eerste instantie vooral op een constructief gesprek met de FIA te mikken. Dat gesprek is er dankzij de aangevraagd procedure wel gekomen. Ferrari-afgevaardigden hebben dinsdagochtend vanaf 8.00 uur hun kant van het verhaal kunnen doen. De Scuderia gaf onder meer aan het =opmerkelijk te vinden dat drie momenten op nagenoeg hetzelfde moment op drie verschillende manieren zijn afgehandeld. Zo wilde Sainz zijn verhaal na afloop - voorafgaand aan het uitdelen van de straf - graag doen, maar kreeg hij die kans in tegenstelling tot Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon niet. Het moment waarop Logan Sargeant Nyck de Vries nogal onbeholpen van achteren aanreed, is niet eens nader onderzocht door de FIA-stewards.

Het duidt volgens Ferrari op willekeur, al heeft die constatering niet geleid tot het terugdraaien van de straf die Sainz heeft ontvangen. De stewards van de GP van Australië hebben zich na het gesprek gebogen over de 'right of review'-procedure die Ferrari is gestart en besloten om de petitie te verwerpen. De reden daarvoor is dat er geen nieuw en significant bewijs is aangeleverd bij de stewards. Het door Ferrari ingebrachte bewijs bestond ditmaal overigens uit telemetrie van Sainz, een statement van de Ferrari-coureur zelf - die aangaf dat er weinig grip was en de zon laag stond - en quotes die andere coureurs (waaronder Alonso) na de race aan de media hebben gegeven.

Het volstaat voor de stewards echter niet. "Er zijn geen significante en relevante nieuwe elementen die ten tijde van de beslissing niet beschikbaar was voor de partijen die graag een herziening wilden. De petitie wordt daarom verworpen", zo luidt het eindoordeel van de stewards. De Spanjaard blijft derhalve twaalfde in de race-uitslag en moet het in de WK-stand vooralsnog doen met twintig punten, 49 minder dan WK-leider Max Verstappen.