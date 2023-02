FIA: Zes merken ingeschreven voor 2026, Red Bull samen met Ford

De deadline voor merken om zich in te schrijven voor het motorreglement van 2026 is door de FIA meerdere malen verschoven. Uiteindelijk lag de grens in november en moesten merken hun interesse officieel kenbaar maken om een plek aan de gesprekstafel te houden. Daar is Ferrari hardhandig achter gekomen, toen het zich tegen de concessies voor Red Bull Powertrains verzette en niet werd uitgenodigd voor een technisch overleg in december. Inmiddels zijn de plooien gladgestreken en is Ferrari wel van de partij. Het maakt dat er zes teams op de lijst staan die de FIA deze vrijdag openbaar heeft gemaakt:

Alpine Racing

Audi

Ferrari S.p.A.

Honda Racing Corporation

Mercedes-AMG High Performance Powertrains Ltd.

Red Bull Ford

In deze lijst vallen naast de verlate inschrijving van Ferrari vooral Honda en Ford op. Audi is logischerwijs nieuw, maar dat was na de Belgische Grand Prix van afgelopen jaar al bekend. Honda heeft zich formeel ingeschreven bij de FIA, maar dat betekent niet dat het Japanse merk ook echt van de partij is in 2026. Volgens ingewijden uit Japan is de inschrijving vooral om de plek aan de gesprekstafel te houden en om zichzelf opties te geven. Daar komt bij dat Honda nog helemaal geen partner heeft. Een langere samenwerking met Red Bull is door de Ford-deal van de baan en doordat AlphaTauri meegaat, is die optie ook weg. Andretti zou in theorie nog kunnen en lijkt door General Motors logisch, maar met de huidige stand van zaken stevent Andretti af op een klantendeal met Renault - dat vanaf 2026 ook bij de motorleveranciers als Alpine staat ingeschreven.

Wat betreft Red Bull valt op dat de eerdere inschrijving van Red Bull Powertrains is aangepast naar Red Bull Ford. Het onderstreept dat beide partijen financieel en ook technisch samenwerken. Zo zal Ford de motor badgen in ruil voor flink wat geld, maar gaat het ook bijdragen aan de elektrische delen van de motor. Zelf zegt Ford ook voor de verbrandingsmotor een steentje bij te dragen, al kan Red Bull Powertrains die in theorie ook zelf maken. Het is zelfs al gebeurd. Na de Grand Prix van Hongarije heeft de eerste Red Bull-motor immers al op de testbank gelopen.

Porsche ontbreekt op deze lijst en dat is een hard gelag. De VW Group gaf immers het mandaat om met twee merken de Formule 1 in te stappen. Porsche had al een handdruk met Red Bull, maar zag de gesprekken stuklopen doordat Red Bull de onafhankelijkheid dreigde te verliezen. Porsche zei nadien dat het nog steeds open stond voor een F1-project vanaf 2026, maar kon geen geschikte partner vinden. Doordat het merk nu niet staat ingeschreven bij de FIA lijkt het een lastig verhaal te worden.

Video: Red Bull maakte vrijdag de samenwerking met Ford wereldkundig