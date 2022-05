Helmut Marko gniffelend: “En jullie zeiden dat het voorbij was”

Na de Grand Prix van Australië stonden de gezichten nog op onweer bij het team van Red Bull. Verstappen was voor de tweede keer uitgevallen door een technisch probleem en stond slechts zesde in het kampioenschap, op liefst 46 punten van klassementsleider Charles Leclerc. Hoe anders is de situatie na de race in Barcelona. Nadat Leclerc vanaf de leiding was uitgevallen, boekte Verstappen zijn derde achtereenvolgende zege, waardoor de Limburger nu aan de leiding gaat in het WK.

“En jullie zeiden allemaal dat het voorbij was voor ons”, blikt Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko met een brede glimlach terug op de berichtgeving na de Australische Grand Prix. De 79-jarige Oostenrijker liet destijds weten zelf nog altijd vertrouwen te hebben in een goede afloop. “Ik zei dat we nog genoeg races hadden en dat we nog wel terug zouden komen.”

De derde overwinning op rij kwam nadat Leclerc zijn Ferrari met een motorisch probleem in de pits had gezet. Marko erkent dat Red Bull hiermee mazzel heeft gehad, maar volgens de voormalig Formule 1-coureur is het op dat vlak nog niet in evenwicht. Gevraagd naar het cadeautje van Ferrari, laat Marko aan onder andere Motorsport.com weten: “Max is twee keer uitgevallen met technische problemen, dus we hebben het cadeau nog maar half terug gehad.”

De Grand Prix van Spanje verliep voor Verstappen niet zonder problemen. De regerend wereldkampioen raakte in de openingsfase door een windvlaag van de baan en werd vervolgens getroffen door een DRS-probleem, waardoor hij er maar niet in slaagde om George Russell in te halen. Verstappen kwam herhaaldelijk op de boordradio om zijn ongenoegen te uiten over zijn haperende DRS. Volgens Marko was het niet eenvoudig om de Nederlander op dat moment rustig te houden. “Maar wat kun je eraan doen? Je kan niet in geuren en kleuren gaan uitleggen waarom er een probleem is, aangezien hij zich op het rijden moet kunnen focussen.”

Onvrede bij Perez

Sergio Perez maakte er een één-twee van voor Red Bull. De Mexicaan toonde zich tijdens én direct na de race niet gelukkig met de teamorders die hij tijdens de race had ontvangen. Zo kreeg hij aan het einde van de wedstrijd de instructie om Verstappen niet te lang op te houden, terwijl de Limburger eerder in de race niet voor hem aan de kant hoefde te gaan terwijl de tweevoudig Grand Prix-winnaar op dat moment over betere banden beschikte.

Op de vraag of Marko begrip heeft voor de onvrede bij Perez, reageert hij: “Het is hetzelfde verhaal als met Max. Hij begreep niet wat er gaande was. Maar we zaten op twee verschillende strategieën: Max zat op een driestopper en Checo op een tweestopper. Hij zou het nooit gered hebben op die banden, want Max was zoveel sneller. Het was dus in het belang van het team om het zo te spelen. Niet alleen omdat Max in het WK de leiding kon nemen, maar ook om de één-twee veilig te stellen.”

Perez werd kort voor het einde van de race nog een derde keer naar binnengehaald om het punt voor de snelste raceronde binnen te halen. Of Verstappen en Perez onder andere omstandigheden wel vrij worden gelaten om met elkaar te vechten? “Ja”, stelt Marko onomwonden. “Het was nu ook vanwege die hoge temperaturen. Je kon zien dat Hamilton last begon te krijgen van motorische problemen. En wij zaten ook op de limiet. De focus lag voor ons dan ook op Russell, om hem voor te blijven.” De verbeterde pace bij Mercedes baart Marko vooralsnog geen zorgen. Met een stoutmoedige glimlach: “Ze komen dichterbij, maar ze kunnen ons nog niet uitdagen!”

Video: Max Verstappen over zijn overwinning in de GP van Spanje