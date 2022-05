Kort na de start kwam Lewis Hamilton in contact met Kevin Magnussen, wat de Mercedes-coureur een lekke band opleverde. "Ik zat op de racelijn en aan de binnenkant. Hij kwam uit het niets en raakte me", aldus Hamilton. "Hij kwam van achteren en raakte mij. Ik kan er verder weinig over zeggen. Het is wat het is." De Brit dook naar binnen en kwam als negentiende weer de baan op. Niet veel later vroeg hij aan zijn team of het niet beter was om te stoppen en zo de power unit te sparen. Zijn engineer gaf hem de opdracht om door te gaan, omdat P8 nog tot de mogelijkheden behoorde. Aan het einde van een lange wedstrijd had hij zich opgewerkt naar de vierde positie, maar wegens een waterlek moest Hamilton in de laatste ronden inhouden, waardoor hij terugzakte naar de vijfde plek.

"Ik lag letterlijk dertig seconden achter", antwoordt Hamilton op de vraag of hij wilde stoppen omdat hij in principe al uit de race lag. "Waarom zou ik dan een krachtbron gebruiken om laatste mee te rijden of net buiten de top-vijftien en daarmee later een straf te riskeren. Ik weet namelijk niet of een slechte betrouwbaarheid bij ons nog een rol gaat spelen. We hebben vandaag aan het einde gezien dat er wel iets aan de hand was. Ik dacht eraan om de motor te sparen zodat we in een andere race er verder mee konden knokken. Ik ben blij dat we dat niet gedaan hebben. Je moet nooit opgeven, dat is wat ik uiteindelijk ook niet deed."

Uiteindelijk knokte Hamilton zich op naar P5. "Het gaf een goed gevoel om terug te komen. Ik ben blij dat het team mij positieve feedback gaf. De auto was sterk en ons tempo begint dichter bij dat van de rijders in de voorhoede te komen. Dat is geweldig. Het was wel erg jammer dat ik een lekke band opliep, maar ik gaf niet op", zegt Hamilton kort na afloop tegen Sky Sports. In de slotfase van de race werd de Engelsman gevraagd om rustiger aan te doen, maar tot op heden weet hij nog niet waarom dat was. "Ik kon maar met halfgas over de rechte stukken. Op die manier moest ik de auto koelen. Het was zaak veel schone en koele lucht naar de motor te krijgen."

Na een sterke inhaalrace belandde Hamilton in een gevecht met Ferrari-coureur Sainz, maar door de opdracht van zijn team moest hij niet veel later de vierde positie weer teruggeven aan de Spanjaard. "Dat was echt balen. Helemaal als je zag waar ik vandaan kwam", vervolgt de zevenvoudig F1-kampioen. "Ik lag op een bepaald moment dertig seconden achter, dan rijd je echt in niemandsland. Dat is een verschrikkelijk gevoel, maar we bleven gaan. Ze zeiden op een bepaald moment dat P8 nog haalbaar was, die positie voelt voor ons nou niet bepaald als een goed resultaat. Maar ik dacht: dan kom ik op z'n minst nog in de punten. Vervolgens vocht ik voor P4, daar was ik echt blij mee."

Mercedes kwam in Barcelona met een nieuw upgradepakket en heeft porpoising op de rechte stukken opgelost. Alleen in de bochten hebben Hamilton en George Russell er nog last van. "Maar het was niet zo slecht als eerder. In de komende periode gaan we ongetwijfeld ook dit oplossen", zegt Hamilton, die daarna nog even terugblikt op zijn incident met Magnussen. "Stel dat dit niet was gebeurd, wie weet waar ik dan had kunnen eindigen."

VIDEO: Hamilton en Magnussen botsen in Spanje