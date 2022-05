Verstappen beleeft topdag in Barcelona: "Maar moeten reageren op Ferrari"

Waar de Spaanse GP normaliter niet uitblinkt qua amusementswaarde, was de editie van 2022 zeer onderhoudend. Plottwist te over, waarbij het dubbeltje uiteindelijk de kant van Max Verstappen op is gevallen. "Het was een race met twee gezichten. De eerste helft van de race was erg frustrerend en dat begon natuurlijk met mijn moment in bocht 4", blijkt de regerend wereldkampioen terug in de persconferentie. "Ik werd door dat moment echt verrast, want voor mijn gevoel remde ik niet later en nam ik ook niet meer snelheid mee de bocht in. Maar het was erg winderig, de ene ronde voelde het heel stabiel en de andere ronde had je ineens onderstuur. Daar ben ik waarschijnlijk door verrast."

Het wierp Verstappen terug tot P4, al was Perez zoals Verstappen het zelf noemt 'aardig genoeg' om hem voorbij te laten. "Toen waren we al van plan om voor verschillende strategieën te gaan. Maar ja, toen ik George wilde aanvallen, werkte mijn DRS niet. Dat was extreem pijnlijk." De frustratie was duidelijk te horen over de boordradio, toen Verstappen instructies van het team kreeg. "Ik had wel iets terug kunnen schreeuwen over de radio, want het werkte gewoon niet... Ik ben niet dom ofzo. Als je het activatiepunt voorbij bent en de DRS niet opengaat, dan is er zeker een probleem. Ik heb van alles geprobeerd: over de kerbs rijden, van de kerbs blijven, één keer drukken en vijftig keer drukken, maar niets werkte. We hebben er met deze achtervleugel zeker een probleem mee."

Het maakte dat Verstappen langer dan dat hem lief was, vastzat achter de Mercedes van George Russell, al kan hij inmiddels met een glimlach terugkijken op dat gevecht. "Op het moment zelf was ik gefrustreerd, maar als ik het terugkijk, kan ik er waarschijnlijk wel van genieten. Het was op zich wel een tof duel, zeker toen in aan de binnenkant dook en George buitenom weer terugkwam."

'Ferrari heeft absoluut een stap gezet'

Nadien zou de frustratie van Red Bull plaatsmaken voor grote vreugde. De DNF van Charles Leclerc veranderde alles en bracht de overwinning en WK-leiding ineens binnen handbereik. Toch kijkt Verstappen verder dan het resultaat en weet hij dat er door het upgradepakket van Ferrari werk aan de winkel is voor de komende races. "Ze zagen er heel sterk uit. We moeten onszelf absoluut verbeteren, vooral over één ronde", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. Wat betreft de race pace en bandenslijtage heeft Ferrari ook een stap gezet, al houdt Verstappen op dat laatste vlak nog een slag om de arm. "Ik denk dat het qua bandenslijtage nog vroeg is om conclusies te trekken. Charles liep in de openingsfase een beetje bij me weg, maar dat is in vorige weekenden al vaker gebeurd. Doordat ik mijn foutje vroeg in de race maakte, hebben we geen echte referentie gekregen en is het lastig in te schatten om hoe de verhoudingen qua bandenslijtage precies zijn."

Dat gezegd hebbende, benadrukt Verstappen wel dat de updatestroom van Red Bull op gang moet blijven om de minieme voorsprong van zes punten in het WK te kunnen verdedigen. "We moeten onszelf altijd verbeteren, maar met alle upgrades heeft Ferrari absoluut een stap gezet. Nu is het aan ons om het gat weer te dichten", sluit de man met vier overwinningen in het F1-seizoen 2022 af.

