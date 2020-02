Wie Marko het grootste talent buiten de Red Bull-rijders vindt

"Charles Leclerc, absoluut", reageert Marko in gesprek met Motorsport.com op de vraag wie van de coureurs die niet door Red Bull de beste is. Vorige maand werd bekend dat de Monegask in ieder geval tot en met 2024 voor de Scuderia blijft rijden. Niet veel later kondigde Red Bull aan dat Max Verstappen zijn handtekening onder een contract tot eind 2023 heeft gezet.

Een andere naam die geen deel uitmaakt van de Red Bull-familie, maar die herhaaldelijk wordt geassocieerd met uiteindelijke promotie naar de Formule 1, is Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher maakte een moeilijk eerste F2-seizoen mee, maar zal op den duur wel naar de hoofdklasse kunnen doorstromen, meent Marko. De vraag is of de Duitser het dan meer van zijn achternaam zal moeten hebben of van zijn sportieve successen. Hij werd immers Europees F3-kampioen in 2018, nadat hij een opleving had in de tweede seizoenshelft. "Ik hoop vanwege beide factoren," aldus Marko over de Ferrari-junior.

Het Italiaanse team heeft een aardige pool met potentiële toekomstige F1-coureurs. Red Bull daarentegen heeft veel talenten de deur gewezen, waaronder Dan Ticktum, die nu simulatorrijder is bij Williams. Toro Rosso en Red Bull zijn daardoor aangewezen op het viertal Max Verstappen, Alexander Albon, Daniil Kvyat en Pierre Gasly. Laatstgenoemde twee rijders werden al eens vanuit Red Bull teruggezet naar Toro Rosso. Vorig jaar waren er geen geschikte kandidaten voor een promotie naar de Formule 2.

'Het systeem van Red Bull werkt'

Toch benadrukt Marko de kracht van zijn systeem. "Ik zou, zonder nu arrogant te zijn, zeggen: 'Als een jonge rijder de kans zou hebben, gaan ze eerst voor Red Bull.' We hebben een systeem dat werkt, we zijn niet bereid om compromissen te sluiten en het zijn eerlijke contracten", aldus de Red Bull-man uit Graz. Red Bull heeft met het topteam in de F1 nog altijd een aanzienlijke machtspositie in de onderhandelingen, het doet niet snel water bij de wijn wanneer het in gesprek is met een coureur voor een plekje in het programma.

Toch is er een verandering gaande. Red Bull rekruteerde steeds jongere coureurs en de grote namen moesten al op jonge leeftijd hun naam vestigen in het karten. Maar het opleidingsprogramma is daar enigszins vanaf gestapt en zal in de toekomst geen karttalenten meer onder contract hebben staan. "Het is moeilijk om talent in karting te beoordelen omdat zaken als banden, motor en chassis altijd veranderen en dit heeft een impact op de prestaties", aldus Marko. Als voorbeeld noemt hij ex-junior Oliver Oakes, die nu teambaas is in de Formule 2. "Hij was wereldkampioen in karting en was nergens meer in een formulewagen."

Met medewerking van Norman Fischer