Nog 100 dagen: Dit moet je weten over de Dutch Grand Prix F1

1. Een miljoen geïnteresseerden

Het is inmiddels alweer acht maanden geleden dat de knoop definitief werd doorgehakt. De Formule 1 komt in het eerste weekend van mei weer naar Nederland en dat op Circuit Zandvoort. Daarmee komt de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 - dus exact 35 jaar geleden - terug naar de duinenomloop. Het liep de eerste weken en maanden meteen storm in Nederland om een kaartje te bemachtigen. Mede dankzij de hype rond Max Verstappen kreeg de organisatie meer dan een miljoen aanvragen voor kaartjes. Inmiddels steeg het aantal tv-kijkers in Nederland in 2019 met 31 procent. De Formule 1 zit dankzij het succes van Verstappen dus in de lift in de lage landen. Na de oranje gekleurde tribunes in België, Oostenrijk of Duitsland krijgen de fans van de Limburger dus eindelijk een échte thuisrace.

2. Mobiliteit blijft hot topic

De vraag kwam al snel hoe al die tickethouders naar Zandvoort zullen komen. Het circuit staat namelijk niet bekend als de meest toegankelijke baan van Nederland. Daarom werkte de organisatie aan een mobiliteitsplan en zet het zoveel mogelijk in op het openbaar vervoer. Zandvoort is het weekend van de Grand Prix niet toegankelijk voor bezoekers die met de auto komen. Er wordt zwaar ingezet op het openbaar vervoer, met tot tien treinen per uur tijdens het weekend. Die moeten zo'n dertig procent van de ruim honderdduizend dagelijkse toeschouwers naar het circuit brengen. Voor wie toch met de auto wil komen zijn er grote parkeerplaatsen in Velsen, Halfweg en Hoofddorp. Het laatste deel van de route moet per fiets of met een pendelbus afgelegd worden. Zandvoort CEO Robert van Overdijk hoopt dat het circuit dankzij dat plan eindelijk af kan rekenen het stigma van Zandvoort-files.

3. Politiek getouwtrek

Ook na de bevestiging door de Formule 1 bleven actiegroepen stappen ondernemen tegen de wedstrijd. De verenigde natuur- en milieuclubs, waaronder Stichting Duinbehoud, hadden flinke bezwaren tegen de komst van de F1-karavaan. Dat ging zowel over de overlast tijdens het Grand Prix-weekend als over de ecologische impact van de broodnodige verbouwing op het circuit en daarnaast. Vorige week kwam echter het bericht dat Circuit Zandvoort alle vergunningen definitief op zak heeft, zo vertelde CEO Robert van Overdijk aan onder andere Motorsport.com.

4. Renovatie Zandvoort op volle toeren, inclusief banking

Daardoor kan er dus flink doorgewerkt worden aan het circuit zelf, dat helemaal op de schop is gegaan om Formule 1-wagens te kunnen ontvangen. De omloop blijft weliswaar grotendeels hetzelfde, maar de uitloopstroken moeten verbeterd worden. Daarnaast wordt er in enkele bochten een significante banking of kombocht gelegd om het spektakel ten goede te komen en inhalen makkelijker te maken. Die werken, geleid door bouwbedrijf en eventpartner VolkerWessels, gaan nu de laatste rechte lijn in zodat het circuit in februari weer gebruikt kan worden. “We zijn in een maand tijd enorm opgeschoten”, vertelde Van Overdijk. ”We zitten in de fase dat we aan het opbouwen zijn. We zijn niet meer aan het afbreken en afgraven. In de planning hebben we nog steeds staan dat we het baangedeelte eind februari af hebben. Dan is het circuit weer in gebruik."

5. Ultiem racefestival

De Dutch Grand Prix wil ook naast de baan een feest worden om echt een succes en een aanwinst voor de drukke F1-kalender te zijn. Er zijn tal van concerten en animaties gepland. “Wij willen er echt een complete ‘dag uit’ van maken voor mensen, zodat de fans van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat worden vermaakt”, stelde Imre van Leeuwen, directeur van de Dutch Grand Prix. De organisatie heeft tal van Nederlandse artiesten opgetrommeld en belooft daar nog buitenlandse namen aan toe te zullen voegen.