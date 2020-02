Pirelli: Alle teams komen met testwagen voor 18-inch banden

Komend seizoen gebruiken alle wagens in de Formule 1 nog 13-inch wielen. De bandenleverancier van de Formule 1 begon eind vorig jaar met het testprogramma voor de compounds van 2021. Het heeft daar dit jaar nog eens 25 dagen voor gepland, naast de driedaagse post-seizoenstest in Abu Dhabi. De 'mule cars', oftewel testauto's, van de teams zullen op de 2020-reglementen gebaseerd zijn, tenzij een van de teams Pirelli helpt voor de eerste race van het nieuwe seizoen. In dat geval moeten de wagens gebaseerd zijn op de ontwerpen uit 2018 of 2019.

"We hebben een goed gevuld plan voor dit jaar", vertelde Isola aan Motorsport.com. "Het is erg positief dat alle tien de teams hebben bevestigd dat ze een testwagen gaan maken voor de runs dit jaar. Het betekent ook dat we in Abu Dhabi eind dit jaar drie testdagen hebben en alle teams dan met de 18-inch banden kunnen voorzien. Dat is een goede validatie van het product dat we willen introduceren in 2021."

De testdagen in Abu Dhabi zullen dit jaar wederom vlak na de Grand Prix van Abu Dhabi, de slotrace van het F1-seizoen, plaatsvinden. Gedurende het kampioenschap zijn er niet langer tests, zoals afgelopen jaar nog wel het geval was, bijvoorbeeld voor de zomerstop in Hongarije. Pirelli heeft dan nog twee maanden tot de wintertests in Barcelona voor het daaropvolgende seizoen weer beginnen. "Als er aanpassingen nodig zijn hebben we wat tijd. Het is niet veel, want de GP van Australië is halverwege maart en de wintertest in februari. Maar als er in die tijd kleine aanpassingen nodig zijn kunnen we nog reageren. Het is zoals ik zei in ieder geval erg positief dat alle teams meedoen, zodat ze allen op hetzelfde niveau zitten. Niemand zal een voordeel hebben ten opzichte van de ander."

Met medewerking van Alex Kalinauckas