Hamilton over inhaalacties na safety car: “Laat onze honger zien”

Het zat Lewis Hamilton niet mee in Azerbeidzjan. In de sprintrace op zaterdag werd hij zevende, nadat hij bij een herstart voorbij werd gereden door Carlos Sainz en Fernando Alonso. In de Grand Prix op zondag reed hij op de vijfde plek, alvorens hij al vroeg naar de pits besloot te gaan om de medium banden in te wisselen voor harde exemplaren. Kort daarna was er echter een safety car, waardoor de concurrentie een ‘gratis’ pitstop kreeg. Hamilton kwam tiende te liggen, maar zou zich daarna nog sterk naar voren vechten. Esteban Ocon en Nico Hülkenberg, die geen pitstop hadden gemaakt omdat zij op de harde band waren gestart, waren al snel gezien, waarna ook George Russell en Lance Stroll werden ingehaald door de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton werd zo uiteindelijk zesde.

“Er zit zoveel werk in een weekend, maar we hadden een lastige race op zaterdag en ik hoopte daarna op een betere zondag”, aldus Hamilton tegenover onder andere Motorsport.com. Maar een safety car gooide roet in het eten. “Ik verloor iets van vijf plekken, dat kwam absoluut als een klap in het gezicht. Maar daarna had ik al snel zoiets van: het is wat het is. Ik mocht me niet van de wijs laten brengen door de frustratie over dat ik zoveel posities kwijt was. Ik moest gefocust blijven en in de aanval gaan. En dat is wat ik deed. Ik ging meteen weer verder met de race en heb genoten van de gevechten die er waren. We hebben vandaag zien dat de honger naar succes er nog altijd is. En zodra ik vertrouwen krijg in de auto, zal de snelheid ook wel weer komen.”

Lovende woorden had hij voor zijn team. “We hadden niet de snelheid die we bij de vorige race hadden, wat niet geweldig was, maar er is geen gebrek aan motivatie in dit team”, ziet Hamilton, die na vier raceweekenden vierde staat in het WK. “We zijn allemaal enorm hongerig en kijken uit naar het moment dat de upgrades komen.” Voordat de updates in Imola arriveren, staat eerst nog de Grand Prix van Miami op het programma. Over de volgende race laat Hamilton bij Sky Sports weten: “Ik hoop dat we daar een betere pace hebben. Vorig jaar stuiterden we daar veel. Dit jaar gaat het op dat vlak veel beter, dus ik hoop dat we dit jaar dichter bij de jongens vooraan kunnen zitten. We zullen niet in de buurt van de Red Bulls komen, want die zijn wel heel erg rap, maar misschien kunnen we daar wel met Aston Martin in gevecht, wat fantastisch zou zijn.”

Video: Samenvatting Grand Prix van Azerbeidzjan