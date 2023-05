F1-update: Verstappen komt met gedetailleerde uitleg, Perez slaat toe in Baku

Sergio Perez heeft na de sprintrace ook de hoofdrace op zijn naam geschreven in Baku. De Mexicaan geldt als een specialist op stratencircuits en heeft dat na de voorjaarsbreak - en daarmee ook na het frustrerende weekend in Australië - weer volop laten zien. Hij kreeg de leiding weliswaar in de schoot geworpen door een ongelukkig getimede pitstop voor teamgenoot Max Verstappen, maar bleef daarna op een kusje voor de muur na foutloos. Een snaarstrak optreden voor de tweede dag op rij dus. Wat betreft de timing van die pitstop stelt Verstappen trouwens dat Red Bull de gang van zaken nog moet evalueren, al is dat vooral met het oog op een volgende keer en neemt hij het team niets kwalijk. Christian Horner heeft bovendien al uitgelegd dat Red Bull weinig reactietijd had en simpelweg niet had gezien dat de linkervoorwielophanging van Nyck de Vries kapot was.

Nadien was Verstappen zelf vooral op zoek naar een goede balans in de RB19, waarvoor hij naar eigen zeggen 'aan het spelen was met de tools'. Verstappen gaf in de persconferentie een vrij uitgebreide uitleg en erkende dat hij niet alle instellingen goed voor elkaar had, in ieder geval niet op nieuwe banden. De Nederlander duidde ermee onder meer op de engine braking, rembalans en het differentieel, waardoor de balans niet helemaal goed aanvoelde vanaf het instuurmoment tot het midden van de bocht. "En juist daar kun je in Baku veel tijd vinden." In de laatste tien ronden was het geheel alsnog naar wens, al was dat te laat om de druk op te voeren. In plaats daarvan zegt Verstappen vooral veel over de RB19 te hebben geleerd voor de komende races.

Achter het Red Bull-duo mocht Charles Leclerc voor het eerst dit jaar mee naar het podium en hij stak in de persconferentie een tweeledig verhaal af. Enerzijds was de pole in combinatie met P3 in de race een welkome opsteker, anderzijds ook weer een nieuwe 'reality check' qua race pace. De Monegask legde uit dat hij gisteren juist had gepusht aan het begin van de stint en daardoor aan het einde verloor en dat hij vandaag het tegenovergestelde heeft gedaan. "Dat kwam doordat ik wist dat Fernando aan het einde snel zou zijn. Maar wat ik ook doe, die Red Bulls zijn veel te snel in de race."

Fernando Alonso wordt door Leclerc al eventjes aangehaald en die baarde zondag ook in positieve zin opzien via de boordradio. Zo bleek andermaal dat hij schijfruimte over heeft om mee te denken, eerst met zijn oproep om geduldig te zijn achter Hamilton en daarna met het delen van zijn rembalans-instellingen met Lance Stroll. Dit komt natuurlijk allemaal uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als het rampzalige weekend van Nyck de Vries, de ontwikkelingsrichting van Mercedes en het opmerkelijke moment met Esteban Ocon in de gevaarlijk drukke pitstraat.

