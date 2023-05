Alonso ging voor P3: Ferrari had geluk met lage bandenslijtage

Na een DRS-probleem in de kwalificatie op vrijdag moest Fernando Alonso als zesde aan de Grand Prix van Azerbeidzjan beginnen. Hij schoof met de safety car-fase een positie naar voren door een vroege pitstop van Lewis Hamilton en ging na de neutralisatie met een stoutmoedige actie bij de zesde bocht Carlos Sainz voorbij voor de vierde plaats. In de slotfase van de race hoopte hij Charles Leclerc nog te verschalken voor de laatste podiumplaats, maar de Monegask slaagde erin de tweevoudig kampioen tot aan de finish achter zich te houden.

“Ze hebben geluk gehad dat de harde band minder snel sleet dan verwacht”, zegt Alonso na de race bij Sky Sports. “We zijn tijdens de safety car naar de harde band gegaan en vervolgens was het 38 ronden tot het einde. De band hield zich behoorlijk goed, geholpen door het feit dat er richting het einde van de race wat wolken kwamen waardoor de baantemperatuur daalde. Tijdens de eerste stint op de mediums kampten de Ferrari’s nog met een enorm hoge bandenslijtage. Als het een normale, warme race was geweest, hadden ze misschien nog iets meer geworsteld. Ze hebben vandaag dus geluk gehad. Maar Miami wordt een ander verhaal.”

Alonso finishte in Baku voor het eerst in 2023 niet op het podium. Volgens de Spanjaard is het niettemin positief dat Aston Martin na een moeizaam verlopen weekend slechts een seconde achter Ferrari finisht, dat volgens hem een perfect weekend kende. “We hadden een lastig weekend in Baku met de DRS-problemen en de afstelling. We waren in geen enkele sessie snel, maar we waren uiteindelijk maar een seconde verwijderd van het podium. Ferrari had ondertussen een perfect weekend. Zij pakten pole-position voor de hoofdrace en pole-position voor de sprintrace. Ze hadden een supersnelle auto. Maar toch finishten ze maar een seconde voor ons. We kunnen alles bij elkaar genomen dus tevreden zijn”, aldus de coureur uit Oviedo.

Informatie uitwisselen met Stroll

Tijdens de race viel op hoe Alonso meerdere keren op de boordradio kwam met adviezen voor teamgenoot Lance Stroll, die uiteindelijk zevende werd in Azerbeidzjan. “We zijn heel snel en hebben zeer getalenteerde mensen in de fabriek werken, maar we zijn in veel opzichten nog steeds een klein team”, zegt Alonso. “Het werk dat Aston Martin heeft verricht, is buitengewoon. Lance en ik zijn ons daarvan bewust. We weten dat we het team zoveel mogelijk moeten helpen. Als we iets ontdekken in de auto dat voor de race niet gespot is tijdens de strategy meeting, dan proberen we die informatie meteen via de radio met elkaar te delen. Op het moment verloopt dat perfect en is het waarschijnlijk ook onze kracht. De reden waarom we nu tweede staan in het kampioenschap, is dat we alleen maar aan het team denken.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Azerbeidzjan