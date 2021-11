Ferrari wil een omgekeerde startvolgorde bij de sprintraces in 2022

In de wintermaanden gaan de hoge heren van de F1 en de teams met elkaar de drie sprintraces van dit jaar evalueren. De meningen daarover zijn verdeeld. Zo liet Sergio Perez na de sprintrace in de Grand Prix van Sao Paulo weten geen voorstander te zijn van het concept. Voor volgend seizoen staan er zes stuks op het programma. De insteek bij de discussie zal zijn om de korte wedstrijden op zaterdag aantrekkelijker te maken. Vooralsnog hebben ze niet de spanning opgeleverd die was beoogd.

De F1-organisatie denkt dat het uitdelen van meer WK-punten kan helpen. Sommige teams hebben ideeën die nog verder gaan. Zo ziet Ferrari een omgekeerde startopstelling wel zitten. Zeker na Lewis Hamiltons optreden in Brazilië afgelopen weekend. Volgens het rode kamp laten de vele inhaalacties van de zevenvoudig wereldkampioen in de sprintrace op Interlagos zien dat achteraan starten de spanning verhoogt.

Hamilton moest helemaal achteraan beginnen omdat zijn achtervleugel in de kwalificatieritten niet aan de regels had voldaan. Hij vloog op zaterdag door het veld en zette in de sprintrace zijn twintigste startplek om in een vijfde plaats bij de eindstreep. Ferrari's leidende man Mattia Binotto vond het een spektakel, precies wat men wil van een korte sprintrace. Waarom dan niet bij elke sprintrace de rangorde bij de start omdraaien?

"Eerlijk gezegd denk ik dat het werkt", zegt de Italiaan tegen Motorsport.com. "Vanwege alle inhaalacties, dat is erg leuk om naar te kijken. Ik denk dat we het moeten overwegen voor de sprintraces. Nu we hebben gezien wat er dan gebeurt, hoeven we er niet lang over te discussiëren."

Ferrari-coureur Carlos Sainz finishte in de sprintrace op Interlagos als derde. Teammaat Charles Leclerc werd ingehaald door Hamilton en eindigde op P7.

Ricciardo tegenstander

Daniel Ricciardo, elfde in de Braziliaanse sprintrace, heeft sterke twijfels over het idee. Volgens de McLaren-coureur devalueert een omgekeerde startopstelling een overwinning. "Lewis die achteraan moest starten maakte de race zeker spannender om naar te kijken", aldus de Australiër. "De sprintrace heeft hiervan geprofiteerd. Maar ik vind ook dat een overwinning een echte overwinning moet blijven. Een sprintrace heeft minder waarde [ten opzichte van de hoofdrace, red.], dat weet ik, maar ook dan wil je als winnaar bij de finish het gevoel hebben dat je ook echt de beste was. Als je alleen maar wint dankzij een pole-position, die je kreeg omdat je het langzaamst was in de kwalificatie, ik weet het niet... Ik weet niet hoeveel voldoening dat geeft."