Warme race in Brazilië nieuwe impuls voor titeldroom Mercedes

Mercedes had bij de races in de Verenigde Staten en Mexico nog een paar flinke tikken gekregen van Red Bull. Max Verstappen was beide keren titelrivaal Lewis Hamilton de baas. Daarmee vergrootte de Nederlander zijn voorsprong in het rijderskampioenschap naar negentien punten. Met een goede historie van Red Bull en Verstappen in Brazilië en de prestaties van Red Bull op hoogtebanen dit seizoen, bestond de vrees bij Mercedes dat er op Interlagos opnieuw een dreun zou komen.

Maar het werd een stevige counter van het Duits-Britse team. Hamilton pakte met overmacht de pole-position, vloog door het veld in de sprintrace en was oppermachtig in de hoofdwedstrijd op zondag. Teammaat Valtteri Bottas won de sprintwedstrijd en finishte een dag later als derde. Het feit dat de kwalificatie en hoofdrace onder warme condities werden verreden, geeft Mercedes weer hoop op een goede afloop in de titelstrijd. Voorheen hadden de zilverpijlen het juist moeilijk als de zon flink scheen.

"Onze wagen deed het erg goed over een snelle ronde en we hadden ook een goed tempo toen het in de sprintrace wat koeler was", blikt engineering director Andrew Shovlin terug op de Grand Prix in Sao Paulo. "We houden de banden goed en zorgen ervoor dat ze niet oververhit raken. Zou dat niet lukken, dan wordt het voordeel wat je met de wagen hebt geneutraliseerd." Shovlin is vooral te spreken over het optreden van de Mercedes-coureurs in de race op zondag. "Dat was erg sterk, want de baan was zeer warm. De temperatuur van het asfalt liep op tot 50 graden Celsius. En Interlagos is een agressief circuit voor de achterbanden. Desondanks deed de auto het ontzettend goed."

Dit alles geeft de burger weer moed. Shovlin kijkt nu erg uit naar de drie resterende races die in het Midden-Oosten gaan plaatsvinden, met als eerste de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail gevolgd door de wedstrijden in Saudi-Arabië en Abu Dhabi. "Dat we goed hebben gepresteerd onder uiteenlopende omstandigheden geeft vertrouwen voor de uitdagingen die ons de komende drie wedstrijden te wachten staan."

Hoop wordt geloof

Met de winst in Brazilië heeft Hamilton zijn achterstand op Verstappen in het WK, die als tweede aantikte, teruggebracht naar veertien punten. Mercedes leidt het constructeurskampioenschap met elf punten voorsprong op Red Bull. "De situatie in het kampioenschap, het wegwerken van de straf en dat we erin zijn geslaagd om meer punten te pakken dan Max en Red Bull geeft ons veel vertrouwen", aldus Shovlin. "Na Mexico hoopten we nog beide titels te kunnen winnen, nu geloof ik dat we ze kunnen winnen. We gaan keihard werken om dat ook te bereiken."