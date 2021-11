Perez blijft tegenstander van sprintraces: “Weinig actie”

Sergio Perez toonde zich eerder dit jaar na de sprintraces in Groot-Brittannië en Italië al niet enthousiast over de korte wedstrijd. De derde en laatste proef van dit seizoen, dit weekend in Brazilië, heeft de Mexicaan niet van gedachten doen veranderen. “Ik vind het niet heel geweldig”, zegt Perez. “Volgens mij zijn de sprintraces er vooral voor de fans. Dus als zij het leuk vinden, dan is het prima. Maar ik geniet er niet echt van. Ik heb het gevoel dat er niet veel actie is. Je kan niet te veel risico’s nemen, want dat kan grote gevolgen hebben. Het is niet zoals in de daadwerkelijke race. Je kan amper iets winnen, maar wel veel verliezen.”

In de sprintrace op het circuit van Interlagos was Perez zelf een goed voorbeeld van iemand die geen risico’s wilde nemen. De tweevoudig Grand Prix-winnaar startte met medium banden op de derde plek, maar werd na het doven van de rode lichten gepasseerd door de op softs gestarte Carlos Sainz. Perez leek in het tweede deel van de race sneller te zijn dan de Spanjaard, maar hij kwam diens Ferrari niet voorbij. Daardoor eindigde Perez als vierde, wat ook zijn startpositie is voor de Grand Prix van Sao Paulo op zondag. Hij had naar eigen zeggen meer lef kunnen tonen, maar dat wilde hij niet. “Zondag kan ik wel iets agressiever zijn. Ik hoop echt dat ik Carlos kan passeren en met de leiders mee kan”, aldus Perez.

Valtteri Bottas en Max Verstappen delen de eerste startrij voor de Grand Prix van Sao Paulo, Lewis Hamilton start slechts als tiende. Nadat hij uit de kwalificatie-uitslag was geschrapt omdat zijn DRS niet aan de regels voldeed, reed Hamilton in de sprintrace van P20 naar P5. Daarmee gaf de Mercedes-coureur, die wegens een motorwissel wordt teruggezet naar P10 op de grid voor de Grand Prix op zondag, de korte krachtmeting op zaterdag kleur. Dat is ook Perez niet ontgaan. “Ik was verrast door zijn progressie. Zijn tempo was geweldig.”

“Lewis had een enorme snelheid op de rechte stukken. Ik heb een aantal van zijn inhaalacties gezien, waaronder die op Lando Norris. Het was indrukwekkend van hoe ver hij daar kwam”, vervolgt Perez. Hij verwacht in de race ook wel met Hamilton te maken te krijgen, ondanks diens gridstraf. “Ik denk dat hij vroeg of laat naar voren zal komen. Hij zal meestrijden in de race”, besluit Perez.

