De zenuwslopende Grand Prix op het Autodromo Jose Carlos Pace mondde uit in een stevig duel tussen titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton. In ronde 48 zette de Brit de aanval in, maar de Red Bull-coureur verdedigde in bocht 4 fel. Beide rijders moesten het hazenpad kiezen en schoten kortstondig van de baan. De wedstrijdleiding stelde geen onderzoek in en beoordeelde het als een race-incident. Dat leidde achteraf tot de nodige ophef, aangezien vergelijkbare incidenten in het verleden bestraft werden met een penalty van vijf seconden.

Ferrari-coureur Carlos Sainz, die in de hectische openingsronde eveneens in bocht 4 van de baan schoot, stelt dat de hele controverse vermeden had kunnen worden op een old school circuit met grindbakken: “Persoonlijk denk ik dat het probleem opgelost kan worden met een grindbak bij het uitkomen van bocht 4”, zei de Spanjaard, die als zesde eindigde. “Ook bij de start ging een aantal auto’s, waaronder wijzelf, er te wijd. Als er een grindbak had gelegen, hadden we daar nooit gereden. En als je er een grindbak plaatst, was het ook geen probleem meer geweest voor de stewards, noch voor Michael [Masi, FIA-wedstrijdleider], voor Lewis, voor Max, of voor ons.”

Veranderingen aan Interlagos

De Madrileen heeft zich de voorbije jaren al vaker uitgesproken over de komst van meer grindbakken om de aanhoudende discussie over track limits in te dammen. De Ferrari-coureur hoopt dat er veranderingen doorgevoerd kunnen worden aan het circuit in Interlagos, met name omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met tweewielerkampioenschappen zoals bijvoorbeeld MotoGP of WSBK. “We blijven om grindbakken vragen”, aldus Sainz. “We hopen dat in de toekomst, zeker op een baan als Interlagos waar de MotoGP niet rijdt, de grindbakken terugkeren. Dan zouden we nooit zo laat remmen in bocht 4.”

De Grand Prix van Sao Paulo geanalyseerd: