Het is de hele week al wisselvallig weer in Montreal. De eerste trainingen werden nog op een droge baan verreden, maar kort na afloop van de vrijdagse actie begon het stevig te regenen op het Île Notre-Dame. Op zaterdag was er vanaf de ochtend al sprake van lichte regenval en bij aanvang van de afsluitende oefensessie kwam er nog altijd regen naar beneden.

Gezien de omstandigheden stonden de coureurs niet bepaald te popelen om naar buiten te gaan aan het begin van VT3. Een klein foutje en de muur is niet ver weg op het Circuit Gilles Villeneuve, en schade aan de auto zo kort voor de kwalificatie is wel het laatste waar een team op zit te wachten. Nadat het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging, reden aanvankelijk alleen de coureurs van Haas en Alfa Romeo naar buiten. Een paar minuten later namen ook de rijders van Ferrari en Aston Martin een kijkje op het circuit.

Alleen de mannen van Haas namen de moeite om een tijd neer te zetten in de openingsfase van de sessie, waarbij Kevin Magnussen de snelste was van de twee. Na een minuut of acht druppelden er echter meer auto’s de baan op. Nadat Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda en Valtteri Bottas even op P1 hadden gestaan, was Carlos Sainz de eerste topper die een tijd op de klokken bracht. De Ferrari-coureur legde beslag op de eerste positie in de tijdentabel met 1.36.831 en verbeterde zich kort daarop aanzienlijk met 1.35.858.

Dat het lastig was op de baan, bleek wel uit het feit dat er met regelmaat een coureur van de baan schoot. Met name bij de eerste en voorlaatste bocht gebeurde dit veelvuldig, maar doordat daar geasfalteerde uitloopstroken liggen kon iedereen zonder problemen zijn weg vervolgen. Mick Schumacher en Pierre Gasly hadden beide een momentje waarbij ze op het gras kwamen, maar ook zij konden gewoon door.

De training was al over de helft toen Max Verstappen zich voor het eerst op de baan liet zien. De Nederlander ging duidelijk meteen op zoek naar de limiet. Hij worstelde met de tweede bocht, zag zijn wagen uitbreken bij de zesde bocht en ging iets te wijd door de negende bocht, alvorens zijn eerste vliegende ronde niet af te maken, zodat hij met twintig minuten te gaan nog altijd geen tijd had staan. Naast Verstappen namen ook Sergio Perez en Charles Leclerc, die achteraan start in Canada omdat hij op zaterdag andermaal een aantal nieuwe motoronderdelen heeft gestoken, tijdens de eerste veertig minuten van de sessie niet de moeite om een tijd te rijden.

Bekijk hoe Verstappen de Red Bull RB18 over een natte baan jaagt:

Vettel kwam op tweederde van de sessie met zijn Aston Martin tot 1.35.821 en nam de eerste stek in de tijdenlijst zo over van Sainz. Alonso was daarna de eerste die het op intermediates probeerde. De baan bleek er rijp voor want de Spanjaard klokte een 1.34.836, waarmee hij zijn Alpine bovenaan plantte en Sainz naar P2 terugverwees. De tweevoudig kampioen deed er daarna nog een schepje bovenop door het Circuit Gilles Villeneuve in 1.34.229 te ronden, waarmee hij op dat moment ruim een seconde sneller was dan de rest van het veld.

Met nog iets minder dan een kwartier verliet Verstappen voor de tweede keer de pits. De Nederlander was onderweg op de full wets en gleed bij de negende bocht wijd, waarna hij hard over de oranje kerbstone aan de binnenkant van de bocht denderde. Verstappen zocht daarop weer de pits op, zodat hij steeds zonder tijd was. Meer en meer coureurs kozen op dat moment voor inters. Vettel kwam op die band tot 1.33.891, waarmee hij drie tienden onder de tijd van Alonso ging. De Spanjaard zou kort daarna echter terugslaan met 1.33.836, waarmee het even de oudgedienden waren die de dienst uitmaakten in de listige condities.

Zeven minuten voor het einde rolde Verstappen voor de derde maal de pits uit. Hij was nog maar net op de baan of er was een gele vlag in de eerste sector, omdat Magnussen rechtdoor was geschoten in de eerste bocht. De Deen gleed voorbij de tweede bocht terug de baan op en kwam vlak voor de baanafzetting tot de stilstand. De Haas-coureur kon zijn auto achteruit rijden en verder rijden. Verstappen voltooide intussen zijn eerste volledige ronde, maar een 1.38.240 bracht hem niet verder dan P17. Met nog twee minuten te gaan spinde Verstappen bij de tweede bocht, waarna hij het gras op gleed en vlak voor de kunststof blokken stil kwam te staan. Hij kwam daar goed weg en kon door, waarna hij nog een laatste keer aan zou zetten. De Limburger besloot de training vervolgens met 1.34.616, waarmee hij naar de zevende stek klom maar uiteindelijk negende was.

In de laatste minuten veranderde er namelijk nog het nodige bovenaan in de tijdentabel. Alonso bleef met 1.33.836 bovenaan staan, maar Pierre Gasly ging met 1.33.889 nog naar P2. Vettel zakte zo naar de derde stek, terwijl Esteban Ocon er met 1.34.003 voor zorgde dat ook de tweede Alpine bovenin de tijdenlijst terug te vinden was. McLaren-coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris waren goed voor de vijfde en zesde tijd, terwijl George Russel zijn Mercedes op P7 zette. Sergio Perez liet in de eindfase nog 1.34.498 noteren en eindigde daarmee één positie boven Verstappen op P8. Sainz was met 1.34.778 de laatste in de top-tien. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stuurde zijn Mercedes naar de vijftiende tijd. Leclerc zou uiteindelijk geen tijd rijden en eindigde zodoende onderaan.

De kwalificatie begint om 22:00 uur Nederlandse tijd.

Video: Verstappen spint maar komt goed weg aan het einde van VT3

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Canada: