Op vrijdag was al duidelijk geworden dat Charles Leclerc de Canadese Grand Prix niet zou starten op de positie waarop hij zich zaterdag zou kwalificeren. De Scuderia greep voorafgaand aan de eerste training nog naar een oude turbo, maar later op de dag bleek het alsnog raak. Het ging nog niet om de turbo, maar wel om de derde control electronics van het seizoen. Leclerc ging daarmee over de limiet, met tien plekken gridstraf tot gevolg.

Vermoeden in de paddock was dat het niet daarbij zou blijven en dat vermoeden is tijdens de derde vrije training bevestigd. Ferrari heeft niet geheel verrassend van de gelegenheid gebruikgemaakt om meer motorcomponenten in de pool te krijgen en de pijn in één keer te pakken. Zo is zaterdag bekend geworden dat Leclerc voor de race in Montreal nogmaals een nieuwe interne verbrandingsmotor (nummer 4), een nieuwe MGU-K (nummer 4), een nieuwe MGU-H (nummer 4) en ook de langverwachte nieuwe turbo (nummer 4) pakt. Voor al die componenten gaat hij over het toegestane maximum door de FIA.

Het betekent dat er nog eens veertig plekken gridstraf bij de eerdere tien komen, hetgeen in de praktijk neerkomt op 'back of the grid'. Leclerc zal dus vanaf de laatste startrij aan de negende race van dit Formule 1-seizoen beginnen en krijgt daar gezelschap van Yuki Tsunoda, die eveneens van een nieuwe krachtbron is voorzien door AlphaTauri.