Mercedes haalt tweede metalen steun weg om dreigend protest

In de paddock van het Circuit Gilles Villeneuve gaat het dit weekend veelvuldig over porpoising. Dat is dit hele jaar al het geval, maar dit weekend nog om een extra reden. Zo is er donderdag een technische richtlijn uitgevaardigd door de FIA, eentje die teams dwingt om het stuiteren onder controle te krijgen. Als er niet aan de parameters van de FIA wordt voldaan, zal de rijhoogte omhoog moeten. Dit weekend wordt er nog niet hard ingegrepen, maar wordt er wel alvast data verzameld.

Dat is echter niet het enige dat in de technische richtlijn van de FIA staat vermeld. Zo krijgen teams ook meer vrijheden met de vloer om porpoising het hoofd te bieden. Het experiment dat Mercedes gisteren heeft uitgevoerd met een gat in de vloer hoort daarbij, maar ook het advies uit de technische richtlijn om een tweede metalen steun toe te voegen om het flexen tegen te gaan.

In de paddock is er bij andere teams met gefronste wenkbrauwen gereageerd. Zo kwam de technische richtlijn dermate laat binnen dat teams niet meer konden reageren. Geen enkel team begon de vrijdagse trainingen met een extra metalen steun. De verbazing was dan ook groot toen één team wel op-en-top voorbereid bleek: Mercedes. Het team van Toto Wolff had al een vloer klaar voor het experiment en had ook een tweede metalen steun paraat. Het heeft in de persconferentie tot ietwat cynische reacties van andere teambazen geleid. "Misschien hadden ze die al in hun zak zitten, maar ja, een metalen steun heb je niet makkelijk in de zak zitten", aldus Frederic Vasseur van Alfa Romeo. McLaren CEO Zak Brown voegde toe: "Of misschien hebben ze daar een glazen bol..."

Hoe dan ook: er bestaan ook iets serieuzere vragen over de legaliteit van zo'n tweede metalen steun voor de vloer. Zo heeft de FIA in de technische richtlijn het advies uitgesproken om een extra steun toe te voegen, maar is een technische richtlijn niet leidend als het op de legaliteit aankomt. Daarvoor draait het namelijk om het technische reglement en dat reglement is door de FIA (nog) niet aangepast. "Zoals we allemaal weten is dit slechts een technische richtlijn. En een technische richtlijn is niet hetzelfde als de reglementen", benadrukte Otmar Szafnauer nog maar eens namens Alpine. Op basis van het reglement mag een tweede steun nog niet en dat zou Mercedes kwetsbaar maken bij een eventueel protest. Het heeft ertoe geleid dat Mercedes de tweede steun heeft weggehaald voor de rest van het weekend, al koppelt het team dat zelf aan het mislukte vloerexperiment.

Voor de eerstvolgende Grand Prix in Silverstone wil de FIA het formele proces wel afronden en de tweede steun ook in het reglement goedkeuren.