De Grand Prix van Canada is voor het eerst sinds 2019 weer verreden en de aanwezige fans op het Circuit Gilles Villeneuve kregen waar voor hun geld. Dat wil zeggen: nadat de safety car naar binnen ging, maakten Max Verstappen en Carlos Sainz er een spannende slotfase van. Beide heren waren het er in de persconferentie wel over eens dat Ferrari de betere race pace had, maar door de sublieme topsnelheid van Red Bull was dat niet om te zetten in de eerste F1-zege van Sainz. In plaats daarvan wist Max Verstappen voor de 26ste keer in zijn carrière aan het langste eind te trekken.

De doorslaggevende factoren in dit gevecht komen aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de reacties van Max Verstappen en Helmut Marko in de paddock. In gesprek voor de Red Bull-hospitality ging de Oostenrijker ook meteen in op een ander aspect dat het weekend in Montreal heeft gekleurd: het porpoising-debat. Het begon op donderdag toen de FIA met een technische richtlijn voor de dag kwam en het einde is nog lang niet in zicht. In een bijeenkomst van teambazen heeft Wolff zijn ongenoegen geuit over die collega's, die volgens de Mercedes-voorman 'zielig' en 'niet oprecht' zouden zijn. Bij dit voorval was overigens ook een camera van Netflix aanwezig, voor de serie Drive to Survive.

Als alle kruitdampen zijn opgetrokken boven Montreal heeft Verstappen zijn voorsprong in het WK vergroot tot 46 punten op de naaste belager. Het lijkt een groot gat, maar bij Red Bull wil men nog niet vooruitlopen op een tweede opeenvolgende wereldtitel voor de Nederlander. "Weet je nog dat we vorig jaar ook met 33 punten voorsprong naar Silverstone gingen? Dat gat was toen ook zo verdwenen", reageert Marko. Het kwam anno 2021 door crashes, dit jaar draait het meer om betrouwbaarheid. Wat betreft dat laatste bevestigt Marko overigens dat Sergio Perez is uitgevallen door een probleem met de versnellingsbak.

