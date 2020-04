Motorsport Heroes: Massa over zijn ‘geheime’ deal met Ferrari

De Formule 1-carrière van Felipe Massa in cijfers: 11 overwinningen, 41 podiumplaatsen, 16 pole-positions en 15 snelste raceronden. In 2008 liep hij op 1 punt de wereldtitel mis, nadat rivaal Lewis Hamilton in de laatste bocht van de laatste ronde de benodigde vijfde plaats pakte.

In deze clip uit de film onthult Massa hoe zijn relatie met Ferrari tot stand kwam en hoe hij zijn eerste deal voor iedereen - met uitzondering van zijn familie - geheim moest houden: “Ik won het Italiaans en Europees Formule Renault 2.0-kampioenschap in hetzelfde seizoen”, blikt Massa terug. “Daarna probeerden velen me onder contract te krijgen. Er werd een meeting met Ferrari georganiseerd in Maranello. Ik wist dat toen nog niet maar ze hadden alles wat ik had gedaan in de gaten gehouden: testen, telemetrie, races, alles. Toen zeiden ze: ‘Oké, we gaan een contract met je tekenen als young driver voor Ferrari’ - wat nooit eerder was gedaan - ‘maar je mag het niemand vertellen. Het moet geheim blijven’.”

“Ik tekende dus een achtjarig contract met Ferrari en mocht dat niemand vertellen! Enkel mijn familie. Dat was ontzettend moeilijk. Vervolgens ging ik rijden voor Sauber, met Ferrari-motoren en toen kreeg ik het telefoontje dat Ferrari besloten had voor mij te kiezen. Zo racete ik in 2006 voor Ferrari. Dat was een droom die werkelijkheid werd.”

