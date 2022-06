Verstappen concludeert na winst: "Ferrari was sneller in de race"

Max Verstappen heeft in Canada alweer zijn zesde overwinning van dit seizoen geboekt. Tel daarbij op dat de Nederlander tweemaal moest opgeven door technisch malheur en de sterke reeks is wel getekend. Patroon in de meeste raceweekenden is dat Ferrari het betere wapentuig voor zaterdag heeft - Charles Leclerc is tot dusver dé man van de kwalificaties - maar dat Red Bull op zondag terug kan slaan. "Maar ik weet niet of we altijd langzamer zijn geweest op zaterdag en sneller op zondag. Ik denk dat Ferrari in Barcelona ook heel snel was in de race", nuanceert Verstappen dat beeld nog een beetje.

Desondanks blijft overeind dat de verhoudingen in Montreal afweken van de norm. "Ik had verwacht dat onze race pace iets beter zou zijn. We kwamen in ieder geval wat tekort ten opzichte van Carlos. De race was daardoor lastiger dan dat ik had verwacht", erkent Verstappen na afloop. Dat laatste komt deels door de safety car, al was het in alle scenario's een zware opgave geworden. "Op mijn nieuwere banden kwam ik wel wat dichterbij, maar ik weet niet zeker of ik het gat zonder safety car helemaal had kunnen dichten. Toen de safety car naar buiten kwam, was ik daar trouwens ook niet echt blij mee. Ik wist dat Carlos toen de betere banden zou hebben en zoals gezegd had hij sowieso meer snelheid. Dat maakte het verdedigen in de laatste vijftien à zestien ronden lastig, ik wist dat ik geen fout mocht maken en was tot de limiet aan het pushen. Maar dat is wel het mooie van racen. Het is altijd leuker om een F1-auto op de limiet te pushen dan om banden te moeten sparen."

Vervolgvraag luidt natuurlijk waarom de race pace van Red Bull in Montreal minder was dan dat Verstappen had verwacht en ook minder dan Ferrari. "Dat moeten we zelf ook nog beter begrijpen. Vrijdag waren onze lange runs goed, maar in de race ging het iets minder. Zaterdag heeft het natuurlijk nog wel geregend, dat heeft ons misschien niet geholpen doordat de baan weer 'groen' werd en de omstandigheden veranderden" reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Het kan ook aan deze bijzondere lay-out in combinatie met de kerbs liggen, maar dat moeten we nog beter uitzoeken. Momenteel is het lastig om uit te leggen waarom ze ditmaal sneller waren."

Sainz snelste op de baan, maar 'vijf à zes tienden nodig tegen Red Bull'

Een factor die in ieder geval meespeelt, is dat Ferrari sinds de upgrades in Barcelona een goede stap heeft gezet met de race pace. Doordat Leclerc uitviel in Barcelona en Baku en doordat Monaco een atypisch circuit is, heeft Canada pas voor het eerst een goed beeld gegeven. "In de voorbije races is het inderdaad lastig gebleken om de race pace te vergelijken", bevestigt Sainz. "Vrijdag leken de lange runs van Max erg goed en was hij tiende sneller dan wij. Tijdens de race is het omgedraaid en hadden wij dat voordeel. Dat is natuurlijk mooi meegenomen en op persoonlijk vlak ben ik vooral blij dat ik ditmaal het vertrouwen in de auto voelde om te pushen en om de limiet op te zoeken."

Sainz benoemt daar meteen twee positieve punten. Om te beginnen is Ferrari steeds competitiever geworden in langere runs, ten tweede worstelt de Spanjaard nu niet meer zo met de F1-75 als in de eerste raceweekenden. "Ik wil het nog graag per race bekijken, maar we hebben wel wat dingen aan de auto veranderd om die meer naar mijn zin te maken. Die veranderingen lijken te werken, al heb ik nog meer circuits en ook verschillende type bochten nodig om echt een oordeel te kunnen vellen."

Op het Circuit Gilles Villeneuve werkte het in ieder geval prima en was Sainz op uiteenlopende momenten de snelste man op de baan. Het geeft de burger moed, maar tot zijn felbegeerde eerste F1-zege heeft het nog altijd niet geleid. "Dit was de eerste race van het jaar waarin ik echt kon zeggen dat ik de snelste man op het circuit was. Dat geeft me veel vertrouwen en hoop voor de komende races, al is wel duidelijk geworden dat er tegen de topsnelheid van Red Bull meer nodig is. Twee à drie tienden sneller zijn per ronde is niet genoeg om een Red Bull in te halen. Je moet echt vijf tot zes tienden sneller zijn om kans te maken Max in te halen", zo besluit Sainz.

F1-update: Verstappen weerstaat druk Sainz, Marko niet onder indruk van Wolff