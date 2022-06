Wolff: Gedrag F1-teambazen rond porpoising zielig en onoprecht

In het weekend dat de FIA om veiligheidsredenen heeft ingegrepen rond porpoising, staat Mercedes weer in het middelpunt van een intens debat. Hoewel het technische directief van de FIA pas op donderdagavond uitvaardigde, stond Mercedes op vrijdag aan het vertrek met een aangepaste vloer. Die bevatte een tweede vloerstang, die door deze nieuwe richtlijn werd toegestaan. Concurrenten vroegen zich hierdoor af of de Duitse fabrikant al eerder op de hoogte was van de veranderingen, iets wat volgens het team zelf niet zo is. Daarna werd geclaimd dat de tweede steun illegaal zou zijn, omdat de FIA de reglementen nog niet heeft veranderd. Daardoor heeft Mercedes de vloersteun weer verwijderd, omdat er anders mogelijk een protest ingediend zou worden. Zelf benadrukte de renstal echter dat de tweede vloersteun geen tastbaar voordeel opleverde.

De ontstane situatie leidt tot frustratie bij Mercedes-baas Toto Wolff. Hij denkt dat enkele andere teams hun coureurs instructies geven om de zorgen over porpoising onderuit te halen, zodat de FIA minder aanleiding voelt om nog sneller in te grijpen. Die frustraties heeft de Oostenrijker naar verluidt zaterdagochtend de vrije loop gelaten tijdens een bijeenkomst van de teambazen op Circuit Gilles Villeneuve. Wolff betichtte enkele teambazen van het spelen van politieke spelletjes, omdat zij op deze wijze een competitief en politiek voordeel proberen te halen uit iets wat in de ogen van Wolff een veiligheidskwestie is voor zijn coureurs. Na afloop van de kwalificatie stak Wolff zijn irritatie dan ook niet onder stoelen of banken na een vraag van Motorsport.com.

"Dit is een sport waarin je een competitief voordeel probeert te behouden of te verkrijgen. Maar deze situatie gaat duidelijk te ver", vertelde Wolff. "Alle coureurs, in ieder geval een van ieder team, hebben verklaard dat zij na Baku pijn hadden, dat ze moeite hadden om de auto op de baan te houden of wazig zagen. Teambazen proberen de uitgesproken woorden te manipuleren om een competitief voordeel te behouden en ze proberen om politieke spelletjes te spelen als de FIA met een snelle oplossing probeert te komen, om de auto's in een betere positie te krijgen. Dat is gewoon onoprecht. Dat is wat ik zei. Ik heb het niet alleen over de Mercedes: alle auto's hebben in zekere zin geleden in Baku en doen dat hier nog steeds. De auto's zijn te stijf. De auto's stuiteren of hoe je het ook wil noemen. Er zijn langetermijneffecten die we niet eens kunnen beoordelen. Dit is op ieder moment een veiligheidsrisico, maar het is zielig dat er op de achtergrond kleine manipulaties plaatsvinden."

'Niet alleen ons probleem'

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell hebben zich het meeste uitgesproken over porpoising en de gevolgen die dat heeft, maar Wolff benadrukt dat zij dit niet doen om de W13 een snellere auto te maken. Ook wijst de Oostenrijker naar andere coureurs die niet blij zijn met de situatie - onder wie Red Bull-coureur Sergio Perez. "Natuurlijk betwist men of mijn houding oprecht is of niet. Daarom zeg ik dat het niet alleen ons probleem is. Maar als een Red Bull-coureur zegt dat het probleem ontstaat als je 300 kilometer per uur aantikt en je hierdoor 'je zicht kan verliezen onder het remmen of de auto niet goed kan positioneren', zoals Perez zei. En dan luister je naar de teksten van Sainz, naar wat Ricciardo heeft gezegd of wat Ocon, Magnussen en onze beide coureurs hebben verteld. Dit is niet het probleem van één team. Dit is een ontwerpprobleem bij auto's met grondeffect dat we moeten aanpakken voordat er iets gebeurt. En die oplossing is niet het verhogen van de rijhoogte, want dat alleen is geen oplossing voor de stijfheid van de inherente aerodynamische eigenschappen."