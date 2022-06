Horner prijst Verstappen: “Zat er het hele weekend bovenop”

“Max zat er het hele weekend bovenop”, laat Christian Horner na afloop van de Grand Prix van Canada aan onder andere Motorsport.com weten. “Hij was snelste in bijna alle sessies en pakte op zaterdag de pole.” De Nederlander had op zondag een prima start en zag hoe Fernando Alonso, die zich verrassend als tweede had gekwalificeerd in Montreal, meteen alle zeilen moest bijzetten om Carlos Sainz achter zich te houden, wat slechts een paar ronden lukte. Horner: “De race werd moeilijker toen de eerste VSC werd ingesteld. Max begon last te krijgen van graining en we besloten een pitstop te maken. Daarmee committeerden we ons aan een tweestopper.”

Carlos Sainz bleef op dat moment buiten en zou de volgende VSC aangrijpen voor een bandenwissel. “Hij ging dus voor één pitstop, wat erg interessant zou zijn geworden”, meent Horner. “Nadat we onder normale race-omstandigheden onze tweede pitstop hadden gemaakt, lag Max een seconde of negen achter Carlos. Maar vervolgens begon Max steeds dichterbij te komen. Ik ben benieuwd hoe de slijtage bij Carlos zou zijn geweest, want volgens al onze berekeningen zou hij erg kwetsbaar zijn geweest aan het einde van de wedstrijd. Op basis van onze gegevens zouden we hem met nog tien ronden te gaan hebben ingehaald. Al weet je zoiets natuurlijk nooit zeker.”

Een safety car voor een crash van 'ironisch genoeg' Yuki Tsunoda zorgde uiteindelijk voor een heel andere slotfase. Sainz maakte een tweede pitstop, waardoor Verstappen weer eerste kwam te liggen. Alleen zou de coureur uit Madrid tijdens het laatste deel van de race over banden beschikken die zes ronden jonger waren. “We kregen een nek-aan-nek gevecht tot aan de finish, waarbij er sprake was van een klein verschil in bandenprestaties”, aldus Horner. “En rond dat moment werd het stil op de radio. GP [race-engineer Gianpiero Lambiase] hield Max op de hoogte van de verschillen, maar we kregen geen reactie meer uit de auto. De radio bleek niet meer goed te werken. Hij kon ons wel horen maar wij hem niet. Dat probleem begon na de laatste safety car. Max deed het echter fenomenaal door steeds erg snel te zijn in de eerste sector. Hij stond onder grote druk maar maakte tot het einde van de race geen enkele fout. Dit was een grote overwinning van hem.”

Sainz reed vanaf de herstart tot aan de finish binnen DRS-afstand van Verstappen. Mede dankzij de goede topsnelheid van Red Bull slaagde Sainz er geen moment in om een serieuze aanval in te zetten. “De eerste sector was van doorslaggevend belang, samen met de tractie bij het uitkomen van de tiende bocht”, legt Horner uit. “Carlos kwam nooit binnen zes tienden, wat het verschil was toen hij nog het dichtst in de buurt van een inhaalpoging kwam. Het was meestal zeven, acht tienden. Max wist de magische seconde niet te breken, doordat Ferrari heel goed was op de kerbs. Carlos wist erg veel snelheid over de kerbs mee te nemen en met hulp van de DRS-zone achterop het circuit en de twee DRS-zones hier bij start-finish wist hij erbij te blijven.”

Winnende bui

Op de vraag van Motorsport.com of Verstappen dit jaar beter rijdt dan vorig jaar, toen hij zijn eerste wereldtitel pakte, antwoordt Horner: “Het is makkelijk om dat nu te roepen, maar hij heeft vorig jaar ook fantastische races gereden, waarbij er sprake was van gigantische veel druk. Denk aan Austin. Max presteert in het algemeen gewoon erg goed onder druk. We hebben dat dit jaar ook al meerdere keren gezien, zoals in Miami en Baku. Het enige verschil is dat hij nu meer ervaring heeft.”

Over twee weken rijdt het in Milton Keynes gevestigde Red Bull Racing een thuisrace op Silverstone. Horner hoopt dat de zegereeks - Red Bull heeft nu zes races op rij gewonnen - daar verder kan worden uitgebreid. “Ik zie het graag nog even zo doorgaan, maar met elke race wordt dat moeilijker. En als je ziet hoe het gekanteld is in het kampioenschap, vanaf het moment dat we Australië verlieten tot hier, dan laat dat nog eens zien hoe snel het kan veranderen. Maar Max is in een winnende bui en de auto was dit weekend ook weer iets meer naar zijn smaak. Het is alleen jammer dat Checo is uitgevallen want ik denk dat hij ook een goede race pace zou hebben gehad. Het is spijtig dat we met hem geen punten hebben gescoord.” De reden van het uitvallen van Perez moet nog nader worden onderzocht. “Maar we vermoeden dat het de versnellingsbak was.”

