WK-stand F1 2022: DNF een gevoelige tik voor Verstappen, topdag Leclerc

Max Verstappen kende een valse start van het Formule 1-seizoen 2022 door een nulscore in Bahrein te noteren en Down Under is daar een extra DNF bij gekomen. Twee uitvalbeurten in slechts drie wedstrijden betekenen een valse start van het seizoen voor de wereldkampioen. Door de overwinning en de snelste raceronde van Charles Leclerc kijkt Verstappen nu al tegen een forse achterstand van 46 punten aan. Naaste belager van de Monegask, al is het woord 'naaste' gezien zijn voorsprong zeer relatief, luistert naar de naam George Russell. Het zegt veel over de factor betrouwbaarheid aan het begin van 2022. Red Bull en Carlos Sainz hebben in de eerste drie races beduidend meer snelheid getoond, maar staan er in de WK-stand wel doodleuk achter.

Stand WK Formule 1 2022 na de Grand Prix van Australië

Bij de constructeurs is Ferrari natuurlijk ook nog altijd afgetekend bovenaan de ranglijst te vinden. Ondanks de nulscore van Sainz heeft de Scuderia na drie raceweekenden al meer dan honderd punten op de teller staan. De voorsprong bedraagt in dit lijstje bijna veertig punten. Ook in deze rangschikking is Mercedes trouwens boven Red Bull Racing te vinden. De brigade van Toto Wolff staat op 65 punten, de equipe van Christian Horner op 55. Het zegt wederom veel over de zorgen die er bij Red Bull Racing, Red Bull Powertrains en ook Honda zijn over de betrouwbaarheid. Achter de top-drie is McLaren na een dubbele puntenfinish weer terug als best of the rest.

Stand F1 constructeurs 2022 na de Grand Prix van Australië