Verstappen houdt gretige Sainz achter zich voor zege in Montreal

Na een wisselvallig weekend qua weer - tijdens de vrije trainingen op vrijdag was het droog, de derde oefensessie en kwalificatie werden op een nat circuit verreden - was het op zondag prima toeven op het Île Notre-Dame. De hemel was overwegend blauw en het kwik wees een aangename 20 graden aan toen de coureurs plaatsnamen op de grid voor de negende race van het seizoen.

Max Verstappen was zaterdag oppermachtig in de kwalificatie en mocht de eerste Grand Prix van Canada sinds 2019 dus van pole-position starten. Naast hem op de eerste rij stond niemand minder dan Fernando Alonso, die verrassend sterk voor de dag was gekomen in de kwalificatie. De tweevoudig wereldkampioen gaf zaterdag aan dat hij vol in de aanval zou gaan bij de eerste bocht, omdat hij graag weer eens aan de leiding zou gaan van een race. Maar het kwam er op zondag niet uit bij de Spanjaard toen de rode lampen boven start-finish doofden. Alonso kwam matig van zijn plek en moest vol aan de bak om zijn tweede positie te verdedigen ten opzichte van de als derde gestarte Carlos Sainz, in plaats van dat er een aanval op Verstappen kwam voor de leiding. De coureur van Alpine slaagde er in de eerste bochten ternauwernood in om de Ferrari voor te blijven.

Op weg naar de achtste bocht zette Kevin Magnussen zijn Haas naast de Mercedes van Lewis Hamilton om te kijken of hij de vierde plek van de zevenvoudig wereldkampioen kon overnemen. Bij het aansnijden van de chicane liet Hamilton zijn W13 aan de binnenkant staan, waarop het tweetal elkaar schampte. De Brit behield zijn plek, terwijl de Deen lichte schade aan zijn voorvleugel opliep, die hem later op een zwarte en oranje vlag kwam te staan omdat er iets los kwam te bungelen. Magnussen moest vroeg in de race dus verplicht naar de pits om een nieuwe voorvleugel te halen en kwam daarna niet meer in het stuk voor.

Vooraan had Verstappen na de eerste ronde al een voorsprong van anderhalve seconde te pakken en het gat zou met dank aan Alonso in de twee ronden daarna alleen maar groeien. De 40-jarige Asturiër hield aanvankelijk goed stand op P2, maar moest in de derde ronde alsnog zijn meerdere erkennen in Sainz. Nadat hij de Alpine eenmaal voorbij was, slaagde de Ferrari-coureur er echter niet in om het gat naar Verstappen te dichten, als gevolg van graining op de banden.

In de achtste ronde van de race was er slecht nieuws voor Red Bull, toen Sergio Perez zijn RB18 met een technisch probleem langs de kant parkeerde. De Mexicaan was zaterdag in het tweede deel van de kwalificatie van een natte baan gegleden en stond in Canada slechts dertiende stond op de grid. Na de eerste ronde lag de coureur uit Guadalajara elfde, een positie die hij ook nog in handen had toen hij getroffen werd door vermoedelijk een probleem met de transmissie. Om de auto van Perez veilig te kunnen bergen werd een virtual safety car (VSC) ingesteld.

De neutralisatie was onder andere voor Verstappen het moment om naar binnen te gaan om met minimaal tijdverlies zijn medium banden te vervangen voor harde exemplaren. De regerend wereldkampioen keerde na zijn bandenwissel achter Sainz en Alonso als derde terug in de race. Zes ronden later schoof Verstappen op naar de tweede stek door op het rechte stuk naar de laatste chicane Alonso op vrij eenvoudige wijze voorbij te stomen.

De wedstrijd was twintig ronden oud toen er voor de tweede keer een VSC werd uitgeroepen. Mick Schumacher was als zesde aan de race begonnen en deed goed mee in de top-tien tot hij door pech werd getroffen en zijn Haas op dezelfde plek als Perez stilzette. Dit keer zocht onder meer Sainz de pits op, waarmee Verstappen de leiding in de race retour kreeg.

Verstappen had aanvankelijk een aardige voorsprong op Sainz, maar halverwege de race begonnen zijn banden minder te worden waardoor de Spanjaard iets dichterbij kon komen. In ronde 43 volgde de tweede bandenwissel van Verstappen. De Nederlander kreeg een nieuwe set harde banden mee en kwam tot zijn ergernis naast Hamilton terug op de baan. Doordat zijn banden nog niet op temperatuur waren moest hij achter de Mercedes aansluiten. Aan het einde van de ronde kon hij zich van de Brit ontdoen, waarna de achterstand van Verstappen op Sainz een seconde of tien bedroeg.

Sainz moest echter ook nog een keer stoppen, maar kreeg met nog 21 ronden te gaan een meevaller van jewelste toen Yuki Tsunoda een safety car veroorzaakte door na het uitkomen van de pits op koude banden te crashen. De Spanjaard dook luttele momenten nadat de safety car-fase werd aangekondigd naar binnen voor nieuwe harde banden. De Ferrari-rijder moest hierbij de leiding weliswaar aan Verstappen afstaan, maar zou daarna achter de Limburger kunnen aansluiten op banden die zes ronden jonger waren dan die van de regerend kampioen.

Met nog zestien ronden te gaan werd het veld weer losgelaten en volgde een zinderende sprint naar de finish. Verstappen bleef aan kop bij de herstart, maar wist Sainz geen moment van zich los te schudden. De coureur uit Madrid bleef ronde na ronde als een hielenbijtertje binnen DRS-afstand van de Red Bull. Het was wachten op het moment dat hij een aanval zou wagen bij zijn voormalig teamgenoot. Ondanks dat Sainz meerdere keren zeer dicht achter Verstappen kwam, slaagde hij er geen enkele keer in om zijn Ferrari er serieus naast te zetten. Ook in de laatste ronde bleef een aanval uit en zo was de zesde overwinning van Verstappen in 2022 een feit.

Hamilton behaalde een sterke derde plaats in Montreal, terwijl Russell daarachter als vierde over de finish kwam. Charles Leclerc moest door een motorische gridstraf als negentiende aan de wedstrijd beginnen, boekte aanvankelijk maar moeizaam progressie én kreeg een langzame pitstop voor de kiezen, maar zou in de slotfase nog verschillende plekken goedmaken om uiteindelijk keurig vijfde te worden. Alonso kon na zijn bijzondere optreden in de kwalificatie geen vuist maken in de race, mede door een motorisch probleem in de laatste ronden van de Grand Prix, en eindigde nog achter teamgenoot Esteban Ocon als zevende. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu bezorgden Alfa Romeo een dubbele puntenfinish, terwijl Lance Stroll zes ronden voor het einde Daniel Ricciardo passeerde voor het laatste WK-punt.

In het kampioenschap heeft Verstappen nu 46 punten voorsprong op Perez, die ondanks zijn DNF nog steeds tweede staat in de stand. Leclerc is door zijn vijfde plek iets dichterbij gekomen aan de Mexicaan. Dat verschil is nu drie punten (129 punten versus 126 punten). Met zijn 26ste Grand Prix-zege is Verstappen Jim Clark en Niki Lauda voorbij als het gaat om het aantal Grand Prix-overwinningen. Hij staat nu alleen negende in deze ranglijst. Met een volgende triomf zou hij het aantal van Jackie Stewart (27 stuks) evenaren.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2022 verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië.

