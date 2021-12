F1-terugblik Ernest Knoors: Abu Dhabi grootste blunder uit de sporthistorie

Het Formule 1-seizoen van 2021 kende in Abu Dhabi een bijzonder omstreden afloop waar nog lang over zal worden nagepraat. FIA-wedstrijdleider Michael Masi besloot het sportief reglement te overrulen door de safety car naar binnen te halen in dezelfde ronde dat een aantal rijders zich van een ronde achterstand had ontdaan. Daardoor kon er nog één ronde geracet worden op het Yas Marina Circuit, wat Max Verstappen de wereldtitel opleverde. Het leidde tot woedende reacties uit het kamp van Mercedes, aangezien Lewis Hamilton de race tot op dat moment had gedomineerd.

Kort na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi bestempelde Ernest Knoors het omstreden besluit van de wedstrijdleiding als de grootste sportblunder ooit. Ruim een week later ziet de voormalig F1-motorengineer het nog steeds zo, omdat de wedstrijdleiding zich met het eerder naar binnen halen van de safety car niet heeft gehouden aan de regels die “zwart op wit” in het reglement staan opgeschreven: “Dat is eigenlijk gewoon niet uit te leggen in de regels. Zeker ook omdat diezelfde race director in eerdere seizoenen op de Nürburgring [tijdens de Eifel GP in 2020] dezelfde situatie heeft gehad en toen wel heeft gezegd: ‘We gaan langer achter de safety car rijden, want alle auto’s op een ronde achterstand moeten voorbij en dan pas mag een ronde later de safety car naar binnen en gaan we racen.’ Dat is een beetje moeilijk te rijmen.”

Mercedes had goede kans gemaakt bij protest

“Het is geen oordeel over of Max Verstappen nu wel of niet verdiend heeft gewonnen. Het gaat er in dit geval om of de regels zijn toegepast zoals ze in het boekje zijn opgeschreven. Dat is niet zo gebeurd en daar heeft Mercedes een punt”, vervolgt Knoors, die als teambaas van MTEK talloze successen heeft behaald in de DTM en de langeafstandsracerij. Hij denkt dat Mercedes een goede kans had gemaakt als de renstal de uitslag van de race daadwerkelijk had aangevochten bij de beroepscommissie: “Als Mercedes had doorgezet en een protest had ingediend, dan was het bij advocaten terecht gekomen en wordt er zonder emotie gekeken of de regels zijn gevolgd of niet. Dan komt er waarschijnlijk een uitkomst uit die anders zou zijn. Dat zou extreem slecht voor de sport zijn geweest.”

Ondanks de gang van zaken ziet Knoors Verstappen als een terechte en verdiende wereldkampioen. Ook valt FIA-wedstrijdleider Michael Masi volgens hem weinig te verwijten, maar is het goed dat de FIA de kwestie gaat onderzoeken om dergelijke situaties in de toekomst eventueel anders aan te pakken: “Als je onder druk een regelboekwerk van ik geloof iets van negentig pagina’s altijd paraat moet hebben en moet kunnen toepassen terwijl er tien teambazen in je oor kwetteren en allemaal hun eigen voordeel willen halen, dat is niet te doen. Ik zeg ook niet dat Masi het slecht heeft gedaan, die druk is niet te houden. Maar er moet wel gekeken worden naar de structuur. Mag iedereen zomaar praten met de wedstrijdleider? Moet de regel misschien vereenvoudigd worden zodat het intuïtiever toe te passen is? Je moet naar regels gaan die makkelijker te implementeren zijn en dan ook helder en unaniem toepasbaar zijn. Er is nu een andere interpretatie van de regels toegepast, dat is jammer voor de sport. Uiteindelijk blijft er aan het kampioenschap van Max altijd een beetje een dingetje hangen. Dat is in Nederland minder sterk dan in Engeland. Daar zien ze het echt als onrecht wat Mercedes en Lewis Hamilton is aangedaan.”

Bekijk bovenaan deze pagina het gehele gesprek met Ernest Knoors, waarin hij onder meer ook vertelt welke race hij dit jaar het mooiste vond en welke coureurs hem in positieve en in negatieve zin hebben verrast.