FIA stelt onderzoek in naar controversiële ontknoping GP Abu Dhabi

Na een crash van Nicholas Latifi besloot de wedstrijdleiding zondag kort voor het einde de safety car de baan op te sturen. Het bleek de redding voor Max Verstappen, die maximaal profiteerde van de situatie die tijdens de neutralisatie te wisselen naar een setje zachte banden. Wedstrijdleider Michael Masi besloot vervolgens dat alleen de achterliggers tussen raceleider Lewis Hamilton en de als tweede geklasseerde Max Verstappen zich van hun rondje achterstand mochten ontdoen, waardoor de race met nog één ronde te gaan hervat kon worden. Hamilton was met zijn versleten set harde banden vervolgens niet opgewassen tegen de snelheid van Verstappen, die de Mercedes in bocht vijf inhaalde en daarmee de titelstrijd in zijn voordeel besliste.

De beslissing van Masi leidde tot woede van Mercedes, aangezien de wedstrijdleider zich niet aan het sportief reglement had gehouden. Daarin staat namelijk geschreven dat er eerst nog volle ronde achter de safety car moet worden afgelegd, na het signaal van de wedstrijdleider dat achterliggers zich van hun ronde achterstand mogen ontdoen. Mercedes tekende protest aan bij de stewards, maar die wezen het protest af op basis van het feit dat Masi als wedstrijdleider als het ware het sportief reglement kan overrulen. Mercedes maakte daarna kenbaar dat het overweegt om tegen het besluit in beroep te gaan. De renstal zal uiterlijk donderdagavond kenbaar moeten maken of het daadwerkelijk in beroep gaat, of dat het team zich neerlegt bij de aanvankelijke uitspraak van de stewards.

Omstreden ontknoping schaadt de Formule 1

De omstreden afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi heeft tot enorm veel ophef geleid. De kwestie is woensdag in Parijs ook besproken tijdens een bijeenkomst van de FIA World Motor Sport Council in Parijs. Na afloop heeft de autosportfederatie een verklaring naar buiten gestuurd waarin het aankondigt dat alle gebeurtenissen tijdens de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi tot in detail worden geanalyseerd om erachter te komen wat er precies is gebeurd en om er lering uit te trekken voor de toekomst.

In de verklaring spreekt de FIA dat er sprake is van een ‘misverstand’ bij fans en teams wat betreft de exacte inhoud van het reglement, maar de bond erkent wel de situatie de Formule 1 geen goed heeft gedaan. “De omstandigheden omtrent de inzet van de safety car na het incident van Nichlas Latifi en de daaraan gerelateerde communicatie tussen de wedstrijdleiding en de Formule 1, hebben geleid tot significante misverstanden en reacties van teams, coureurs en fans”, valt te lezen in de verklaring. “[Het is] een discussie die momenteel het imago van het kampioenschap en de viering van de allereerste wereldtitel voor coureurs van Max Verstappen en achtste opeenvolgende constructeurstitel van Mercedes schaadt.”

“Deze kwestie zal besproken worden met alle teams en coureurs om coureurs, om er lessen van te kunnen leren en helderheid te scheppen voor de deelnemers, media en fans omtrent de huidige reglementen, om zo de competitieve aard van onze sport te behouden, alsmede de veiligheid van onze coureurs en officials te waarborgen. Niet alleen de Formule 1 kan profiteren van deze analyse, maar in het algemeen ook alle andere FIA-kampioenschappen.”

De FIA laat verder weten dat het teams en wedstrijdleiders in de discussie zal betrekken om de situatie voor de start van het nieuwe seizoen op te helderen en te verbeteren.

Het is nog de vraag of de aankondiging van het onderzoek voldoende is voor Mercedes om af te zien van een beroep. De renstal moet uiterlijk donderdagavond de knoop doorhakken, de avond waarop in Parijs ook het prijzengala van de FIA plaats zal vinden.