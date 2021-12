In de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi was Nicholas Latifi een van de hoofdrolspelers. Na een duel met Mick Schumacher crashte hij, waarmee hij in de absolute slotfase een safety car-fase veroorzaakte. Die neutralisatie bracht Max Verstappen in stelling om in de laatste ronde een beslissende en succesvolle aanval in te zetten op Lewis Hamilton, waarmee hij zijn eerste wereldtitel veroverde.

In een open brief op zijn eigen website heeft Latifi nu gereageerd op de nasleep van het incident op het Yas Marina Circuit. Sinds de seizoensfinale hebben hij en zijn familie een groot aantal haatberichten en doodsbedreigingen ontvangen op sociale media als Twitter en Instagram. Middels de brief wil de Williams-coureur zich uitspreken tegen dergelijk gedrag. “Sociale media gebruiken als kanaal om iemand aan te vallen met haatberichten, pesterijen en het dreigen met geweld is shockerend en iets wat ik aan de kaak stel”, zegt Latifi in zijn brief.

Naar eigen zeggen had Latifi direct na de finish al door wat er stond te gebeuren en dus verwijderde hij de apps van Instagram en Twitter van zijn telefoon. “Het feit dat het voor mijn gevoel het beste zou zijn om Instagram en Twitter van mijn telefoon te verwijderen, zegt alles over hoe wreed de online wereld kan zijn”, vervolgt hij. “De daarop volgende haat en bedreigingen op social media kwamen niet als een verrassing, want het is gewoon de harde realiteit van de wereld waarin we nu leven. Het is mij niet vreemd dat er online negatief over mij wordt gepraat. Ik denk dat iedere sporter die op het wereldtoneel acteert, weet dat hij of zij extreem in de gaten wordt gehouden en dat dit er soms bij hoort.”

Extreme toon van berichten schokkend

Wat Latifi echter niet kan hebben, is de toon die werd aangeslagen na de GP van Abu Dhabi. “We hebben in verschillende sporten keer op keer gezien dat er slechts één incident op het verkeerde moment nodig is om alles buiten proportie op te blazen en het slechtste naar boven te brengen in de zogenaamde fans van de sport. De extreme toon van de haatberichten en doodsbedreigingen die ik kreeg, dat schokte mij.”

Latifi benadrukt dat zijn huid dik genoeg is om met de negatieve commentaren om te gaan, maar hij vreest voor anderen die in dezelfde positie zitten en daar minder goed tegen gewapend zijn. “De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben mij doen inzien hoe belangrijk het is om samen te werken om dit soort dingen te stoppen en ontvangers hiervan te steunen”, vervolgt de Canadees. “Ik weet dat het mij waarschijnlijk niet lukt om de daders te overtuigen om te veranderen - en ze zullen dit bericht misschien zelfs tegen mij gebruiken - maar het is goed om dit soort gedrag aan te kaarten en niet stil te blijven.”