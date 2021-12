Eindrapport Antonio Giovinazzi: Zijn afscheid bij Alfa Romeo

Het Formule 1-seizoen van Antonio Giovinazzi

Positie in het wereldkampioenschap: 18

Aantal WK-punten: 3

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 7e plaats (Nederland)

Beste resultaat: 9e plaats (Saudi-Arabië)

Rapportcijfer: 5,9

Antonio Giovinazzi stond na de wintertests in Bahrein ongetwijfeld te popelen om te gaan racen. De Italiaan was zeer content met de progressie die Alfa Romeo had geboekt gedurende winter. Giovinazzi merkte op dat de Alfa Romeo C41 beter was dan zijn voorganger en dat zelfs het podium halen wellicht mogelijk zou zijn. Giovinazzi is niet het grootste toptalent dat de Formule 1 ooit gezien heeft, maar ook zeker niet het minste. De Italiaan reed de afgelopen jaren wel de nodige punten bij elkaar, maar echt uitzonderlijke acties hebben we hem niet zien maken. Ondanks de hoopvolle start in Bahrein, werd het 2021-seizoen eigenlijk een vervolg op zijn eerdere jaren bij Alfa Romeo. Sterker nog, Giovinazzi beleefde dit jaar zijn minste seizoen in de Formule 1.

Maar om eerlijk te zijn werd het hem in met name de tweede seizoenshelft ook niet eenvoudig gemaakt. Het werd steeds duidelijker dat zijn functie bij Alfa Romeo op losse schroeven stond. Tot in november wist Giovinazzi nog steeds niet waar hij aan toe was, maar uiteindelijk kwam diezelfde maand nog duidelijkheid. De Alfa Romeo-coureur zou plaatsmaken voor Alpine-junior Guanyu Zhou. Logischerwijs was de Italiaan niet heel blij met dit nieuws en liet dat op social media duidelijk merken door te stellen dat geld regeert in de Formule 1.

Hoopvolle start, maar een teleurstellend einde

Goed, we gaan terug naar het seizoen van Giovinazzi. Om meteen maar met de deur in huis te vallen: het was niet heel goed. De Italiaan eindigde slechts twee keer in de punten in 2021. De eerste keer was tijdens de Grand Prix van Monaco en de tweede keer was zestien wedstrijden later in Saudi-Arabië. Het was zoals eerder vermeld zijn minste seizoen bij Alfa Romeo en dat ondanks een hoopvolle wintertest. In Portugal clashte hij ook nog eens met ploegmaat Kimi Raikkonen en in Turkije was de teamleiding niet heel blij, omdat Giovinazzi weigerde teamorders op te volgen. In een kort gesprek met Vasseur werd de lucht geklaard. Een lichtpuntje kwam in Zandvoort, waar hij zich naar een zevende startplek reed. De druk op het kunnen behouden van zijn stoeltje liep echter wel verder op, maar volgens zijn Franse teambaas had hij het helemaal zelf in de hand. We weten inmiddels dat hij volgend jaar niet in de Formule 1 rijdt. Het was overigens wel een mooie prestatie dat Giovinazzi in elke race - op Abu Dhabi na - de finishvlag heeft gezien.

2021 krijgt toch een positieve draai

Toch is het vertrek bij Alfa niet het einde van zijn racecarrière en werd er een einde gemaakt aan de onzekerheid. Kort na de bevestiging van Zhou werd namelijk bekend dat Giovinazzi de overstap zou maken naar de Formule E. Daar heeft hij onderdak gevonden bij het team van Dragon/Penske Autosport. Een fijn vooruitzicht voor de jonge coureur. Hopelijk kan hij zijn talent goed laten zien in de elektrische klasse.

Buona fortuna in de Formule E, Antonio!

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,5 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 6,5 Niels Dijksterhuis 6,0 Bjorn Smit 5,0