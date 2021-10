Kimi Raikkonen reed in de tweede helft van de Turkse Grand Prix in rap tempo naar de achterkant van Antonio Giovinazzi, waarna het team hem verzocht aan de kant te gaan voor de Finse routinier. Dat weigerde Giovinazzi omdat hij op dat moment in de achtervolging was op Esteban Ocon, die op de tiende plaats lag en terugviel. Op de streep kwam Giovinazzi acht tienden van een seconde tekort om de plek over te nemen. Alfa Romeo-engineer Xevi Pujolar verklaarde na de race dat Giovinazzi “uit eigen beweging had besloten dat hij ervoor wilde blijven”.

Teambaas Vasseur heeft het incident besproken en vond dat Giovinazzi in de slotfase van de race te conservatief geweest was. “Op een bepaald moment was Kimi meer aan het pushen en we dachten dat we hem konden laten gaan omdat hij nog goede banden had, we vroegen Antonio om te pushen of Kimi voorbij te laten”, aldus de teambaas. “Hij was waarschijnlijk te conservatief, maar ik wil hem daar niet de schuld van geven. We hebben erover gesproken. Hij was een beetje kwijt in welke mate hij kon aanvallen, hij had zeker sneller kunnen zijn maar was simpelweg te voorzichtig.”

Volgens Vasseur is helder dat Alfa Romeo daardoor kostbare punten is misgelopen, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet exclusief bij Giovinazzi. “Het zijn verloren punten, maar ik wil Antonio daar niet van beschuldigen. We hebben erover gesproken. Hij hield zich aan het plan en we hadden de mogelijkheid om meer te pushen, het duurde een paar ronden voordat hij begreep dat hij meer kon pushen. Het is zoals het is.”

Gevraagd of de lucht geklaard was tussen Giovinazzi en het team, zei Vasseur: “Ja.”