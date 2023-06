Ferrari schreef zondag geschiedenis door voor het eerst in 58 jaar tijd op het hoogste niveau de 24 uur van Le Mans te winnen. Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi en James Calado wisten de #8 Toyota GR010 Hybrid op 1 minuut en 27 seconden achter zich te houden in wat een enerverend honderdste jubileum van de langeafstandsklassieker was. Er waren hier en daar wat technische problemen, maar met name het aantal fouten van coureurs zelf viel op.

Ook de winnende #51 AF Corse Ferrari 499P bleef niet foutloos gedurende 24 uur. Pier Guidi lag aan de leiding toen hij in de nacht in de grindbak belandde. Een GTE voor hem spinde in de eerste chicane op het Mulsanne Straight en hij volgde - in een poging een crash te vermijden - het voorbeeld. Hij kwam vast te staan in de grindbak en gaf daarmee de leiding uit handen. De marshals werkten hard om de Ferrari weer snel op pad te sturen, en dat lukte ook: Pier Guidi bleef in de ronde van de leider - de #8 Toyota van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa.

"Het was eerlijk gezegd een lastig moment", blikt Pier Guidi terug op zijn schuiver in de nacht. "Ik probeerde een ongeluk te vermijden, reed op het natte stuk en gleed de grindbak in. Ik hoopte gewoon dat de marshals snel werk zouden leveren en uiteindelijk hebben ze geweldig werk geleverd. Ik liep geen ronde achterstand op. De volgende safety car betekende dat ik weer kon aansluiten. Natuurlijk waren die minuten in de grindbak niet fijn. Het voelde alsof alles verloren was. Ik lag aan de leiding. Het was zonde. Maar we hadden nog een lange weg te gaan en we weten dat in de 24 uur van Le Mans van alles kan gebeuren. Ik gaf niet op, probeerde te pushen en toen ik weer eenmaal aangesloten was, dacht ik: 'Dit kunnen we.'"

Voor Pier Guidi was het daarmee echter nog niet gedaan voor wat betreft spannende momenten. Vijf uur voor het einde van de race nam de Italiaan het stuur over, maar de Ferrari wilde niet starten. Hij moest dus een volledige 'power cycle' uitvoeren voordat hij weer de baan op kon. Het euvel kostte Ferrari ongeveer een minuut, genoeg tijd voor de Toyota om de leiding over te nemen. Pier Guidi herstelde zich echter en kwam snel weer aan de leiding te liggen. Ook twee uur voor het einde van de race lukte het niet om de Ferrari meteen de baan op te sturen na de pitstop. Dit keer werd Ferrari geholpen door een fout van Hirakawa, die zijn achterbanden in Arnage blokkeerde en twee minuten verloor.

"We hadden een 'vals' rood licht en konden de auto niet starten", legt Pier Guidi de problemen met de 499P uit. "We moesten alle systemen opnieuw opstarten. Onderdeel van deze procedure was het indrukken van twee knoppen. Dat stelde me in staat om de auto opnieuw op te starten. Het gebeurde twee keer. Bij die tweede keer was ik beter voorbereid dan de eerste keer. We wisten de auto te starten."

Vrees voor betrouwbaarheid

Ferrari ontbrak vijftig jaar op het topniveau in de 24 uur van Le Mans en het was ook maar de vraag of de twee 499P's de finish wel zouden halen bij hun eerste deelname in deze slijtageslag. Beide auto's haalden de streep, maar de #51 was met de zege duidelijk succesvoller. Calado en Giovinazzi betwijfelden voorafgaand aan de race of ze het einde wel zouden halen. "We pushten zo hard als we konden", zegt Calado. "Op dat moment reden beide auto's [de #51 Ferrari en #8 Toyota] een vergelijkbaar tempo. We waren best verrast dat we het einde haalden, dat [betrouwbaarheid] was onze grootste angst."

Giovinazzi, naast Hypercar-coureur ook reservecoureur voor het F1-team van Ferrari, voegt toe: "We hadden niet verwacht dat we de 24 uur zouden overleven. Maar het team en mijn teamgenoten hebben allemaal fantastisch werk geleverd. Nu staan we hier. Dank aan Ferrari voor het harde werk. Dat we nu na vijftig jaar Le Mans winnen, daar moeten we echt trots op zijn", aldus de Italiaan.