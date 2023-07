Ferrari ging met goede moed richting Monza voor de vijfde ronde van het World Endurance Championship-seizoen. Het team van AF Corse had namelijk in juni nog de felbegeerde zege in de 24 uur van Le Mans gepakt en hoopte dat momentum mee te nemen naar haar thuisrace. Voorafgaand aan de 6 uur van Monza maakten bestuursorganen FIA en Automobile Club de l'Ouest bekend dat de Balance of Performance voor de laatste drie races van het seizoen aangepast zou worden. Dat hield voor Ferrari in dat ze op Monza met vijf kilogram meer ballast moesten rijden, terwijl het maximumvermogen ook werd verlaagd met 12kW, ofwel 16pk. Dit terwijl Toyota, dat tweede werd op Le Mans, geen extra gewicht kreeg, maar wel 5kW aan vermogen moest inleveren.

De 6 uur van Monza werd gewonnen door de #7 Toyota van Kamui Kobayashi, Mike Conway en Jose Maria Lopez. Ferrari werd met de #51 499P LMH tweede, op zestien seconden achterstand - al was dat een vertekend beeld door een safety car, aangezien Toyota daarvoor nog 45 seconden voorsprong had opgebouwd. In de kwalificatie kwam Fuoco slechts zeventien duizendsten van een seconde tekort om de pole-position voor Ferrari's thuisrace te pakken, terwijl in de race het verschil tussen de snelste rondetijd van Ferrari en Toyota slechts zes honderdsten bedroeg.

Desondanks liet Ferrari na afloop van de race op de Temple of Speed op subtiele wijze blijken dat ze niet blij waren met de Balance of Performance. "Na het winnen van de 24 uur van Le Mans was de verwachting dat het team onder dezelfde omstandigheden zou rijden als in de Franse race. Door de omstandigheden in Monza was het team echter in het nadeel ten opzichte van zijn rivalen", valt in het persbericht van Ferrari te lezen.

"Ondanks deze opgelegde beperking gaven een perfecte strategie, onberispelijk werk van de monteurs tijdens pitstops en een vlekkeloze prestatie van de coureurs de meer dan 65.000 fans die de tribunes van het Autodromo Nazionale di Monza rood kleurden, iets om te vieren." In deze verklaring wordt de BoP niet expliciet genoemd, aangezien fabrikanten, teams en coureurs daar niet over mogen spreken volgens het WEC-reglement.

Bandenmanagement cruciaal

Normaliter laat Ferrari een vooraanstaand persoon van het hypercar-team, dat samen met AF Corse wordt gerund, praten met de media die na de race op het circuit aanwezig zijn, maar op Monza was die mogelijkheid er niet. Naar verluidt gelooft Ferrari dat ze geen eerlijke kans hebben gekregen op Monza dankzij de aanpassingen aan de BoP. De aanpassingen aan de BoP voorafgaand aan de 6 uur van Monza waren gepland en voor de laatste drie races van het seizoen werden aparte tabellen uitgevaardigd voor de BoP, om zo de verschillende baankarakteristieken van Monza, Fuji en Bahrein te weerspiegelen.

Toyota's technisch directeur, Pascal Vasselon, wees naar het uitstekende bandenmanagement van zijn team als doorslaggevende factor voor de zege op Monza. Het was daar met buitentemperaturen van 30 graden en asfalttemperaturen van bijna 50 graden cruciaal om op de banden te letten. "We hebben de concurrentie gesloopt in de tweede stint op het gebied van bandenmanagement", legt Vasselon uit. "Dat is waar we echt een heel groot gat openden." Toyota begon op de harde band en maakte voor de laatste stint de overstap naar de mediums. Ferrari werd tweede en vijfde. De #50 van Antonio Giovinazzi, James Calado en Alessandro Pier Guidi kwam als vijfde over de streep, maar werd zesde vanwege een inhaalactie buiten de baan van Giovinazzi. Uiteindelijk werden ze alsnog vijfde, aangezien de #8 Toyota een tijdstraf van vijftig seconden kreeg voor het overschrijden van het vermogen dat ze van de aandrijflijn mochten gebruiken.