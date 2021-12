Wolff eens met Brawn: "Contact met wedstrijdleider verbieden"

Het contact met de wedstrijdleider is een discussiepunt naar aanleiding van de chaotische slotfase in Abu Dhabi. Red Bull-teambaas Christian Horner en Wolff van Mercedes namen beide contact op met Michael Masi in de slotfase van de race op het Yas Marina Circuit. Hierbij werd de druk flink opgevoerd, waarna Formule 1-sportief directeur Ross Brawn lieten weten dat dergelijk contact verboden moet worden. Televisiekijkers konden dit seizoen voor het eerst zo nu en dan het radiocontact meekrijgen.

"Ik ben het met Ross eens", zegt Wolff tegen onder meer Motorsport.com. "Echter geef ik mezelf en Ross hier wel de schuld van. De toestemming om dergelijke kanalen open te zetten voor transparantie richting fans is ook door ons gegeven. Er gebeurt altijd van alles op de radio, zo wordt er gemeld wanneer een auto stukgaat of als we voor een andere strategie kiezen, maar ik denk dat het nu wat veel is. Ik en Christian [Horner] kregen de kans om met de wedstrijdleider te praten en omdat het een zo'n verhit gevecht was, zijn we over het randje gegaan."

Wolff erkent dat het niet heel verstandig is om met de wedstrijdleider in discussie te gaan, ook omdat de druk voor in dit geval Masi alleen nog maar meer oploopt. "Het was een van de slechtste momenten van het jaar, want onder druk van de teambazen werd het leven van de wedstrijdleider bepaald niet eenvoudiger", vervolgt de Oostenrijker. "Ik denk dat teambazen niet rechtstreeks moeten praten met de wedstrijdleider, maar dat juist de sportief directeur [van een team] dit moet doen. Ik ga zelfs nog een stap verder door te zeggen dat ook een sportief directeur geen contact mag hebben of in ieder geval geen druk mag uitoefenen op de wedstrijdleider. Zij moeten alleen situaties aanwijzen die de wedstrijdleider en diens collega's gemist hebben. Dus niet lobbyen of onder druk zetten."