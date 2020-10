Masi verklaart lange safety car-fase na uitvalbeurt Norris

Norris kampte al relatief vroeg in de Eifel Grand Prix met een motorprobleem, maar pas in de 44ste ronde kwam zijn race tot een einde. Hij parkeerde zijn auto aan de buitenkant van bocht 6, vlakbij een opening in de vangrails en een post voor marshals. Desondanks besloot de wedstrijdleiding de safety car in de baan te roepen, waardoor de enorme voorsprong van Lewis Hamilton en Max Verstappen teniet werd gedaan. Eerder in de race koos de wedstrijdleiding nog voor een virtual safety car om de Williams van de gestrande George Russell te bergen.

Dit kon in het geval van Norris niet volgens Masi, omdat niet duidelijk was hoe lang dat ging duren. “Lando’s auto had rook en vuur, dus dat was één punt”, zei Masi. “De andere reden is dat we op het eerste gezicht niet zeker waren of de auto door de opening zou passen, omdat die zo krap was. Dus in plaats van tijdens de gebeurtenissen te moeten reageren, besloten we voor een safety car te gaan. Op dit manier kon alles in een keer opgelost worden. Het was de veiligste handeling gezien de omstandigheden.”

De safety car-fase duurde betrekkelijk lang met vijf ronden, wat klachten van Hamilton en Verstappen opleverde. Zij maakten zich zorgen over hun bandentemperatuur in de koele omstandigheden. Ook voor deze keuze had Masi echter een verklaring, die gezocht moet worden in het feit dat alle coureurs met een ronde achterstand zich daarvan mochten ontdoen. “De sportieve reglementen vereisen dat alle auto’s met een ronde achterstand voorbij mogen komen”, zei Masi. “Er waren tien, elf auto’s die zich moesten ontdoen van een ronde achterstand, en daarom duurde de safety car-fase wat langer dan we normaal mogen verwachten.”

Met medewerking van Luke Smith