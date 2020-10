GPUpdate Podcast: Progressie Red Bull komt op belangrijk moment

Het was een mooi moment dat Lewis Hamilton zondag een racehelm van Michael Schumacher overhandigd kreeg door toekomstig F1-coureur Mick Schumacher. Het was een sterke prestatie van Hamilton, die voor de 91ste keer de hoogste trede van het podium mocht beklimmen. Maar vanuit Nederlands perspectief was de opmars van Red Bull Racing een welkome opsteker voor Max Verstappen. Na de miserie van de voorbije weken stond de Nederlander er in de kwalificatie beter voor dan eerder dit jaar en in de race schopte hij het tot de snelste raceronde én de tweede plaats.

Genoeg aanleiding voor een uitgebreide analyse in de GPUpdate Podcast, waar we ook de situatie rond de motoren van Red Bull nog even bespreken. Want gaat het team van Helmut Marko nu echt zelf verder met het Honda-materiaal? Ook passeert het eerste Renault-podium nog even de revue en bespreken we de laatste ontwikkelingen op de rijdersmarkt.

