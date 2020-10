Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van de Eifel

Winnaars:

Daar stond hij dan, net na zijn 91ste triomf. Een haast onwerkelijk aantal, een aantal dat lange tijd onbereikbaar werd geacht. Lewis Hamilton deed het echter en staat zodoende in de boeken als één van de grootste coureurs aller tijden. Onder het podium was hij echter als een kind zo blij met een hoofddeksel dat hij even daarvoor in zijn handen kreeg gedrukt. Hamilton en Mick Schumacher tekenden daarmee voor het mooiste moment voor de zondag, met emotie en wederzijds respect. Dat Hamilton het record uitgerekend in Duitsland evenaarde en ook op het circuit waar een bochtencombinatie naar Schumacher is vernoemd, maakte het extra bijzonder. "Ik weet nog goed hoe ik als kind altijd met mijn broertje en vader naar de Grands Prix keek op zondag. Ik zag Michael wegstormen. Meestal keken we de start en de eerste helft van de race, waarna mijn broer en ik naar boven gingen om racespelletjes te doen. Ik speelde dan met Michael", verhaalde de Brit nadien. Die legende van Schumi is zondag dus geëvenaard, statistisch in ieder geval. Over de rest valt te twisten, ook na zege nummer 91.

Waar Hamilton de helm van Schumacher vol trots meenam naar het podium, verdient de derde man op dat ereschavot ook lof: Daniel Ricciardo. Het eerste podium in dienst van Renault is binnen, waarvoor hulde. Voor dit seizoen zou je gezegd hebben 'verrassend', maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze opsteker er al langer aan zat te komen. Zo presteert de Australiër zelf op hoog niveau en zet Renault ook onmiskenbaar stappen in de goede richting. Eerst leek de Franse brigade vooral op snelle, low-downforce banen uit de verf te komen, maar op de Nürburgring bleek de vooruitgang meer algemeen van aard. Met de goedlachse coureur uit Perth heeft Renault bovendien iemand achter het stuur die kan maximaliseren. Diezelfde goedlachse coureur uit Perth vergat op het podium zijn befaamde 'shoey' te doen en maakte dat nadien alsnog goed. Eén ding zal na deze podiumklassering zeker niet worden vergeten: de tattoo voor teambaas Abiteboul, bon chance Cyril...

De laatste winnaar zat op zaterdagochtend nog achter een kop koffie in Keulen. Koffieleuten met een vriend, totdat ene Otmar Szafnauer aan de lijn hing. Of Nico Hülkenberg ook wat te doen had en eventueel naar de Nürburgring kon komen. Dat was sowieso al de bedoeling van de man uit Emmerik, maar dan om TV-werkzaamheden te verrichten. In plaats daarvan werd hem geadviseerd een helm en een paar raceschoenen mee te nemen. De Hulk mocht namelijk instappen als vervanger van de zieke Lance Stroll, Hülkenback dus. Net als op Silverstone gaf hij ook op de Ring, die hij overigens op zijn duimpje kent, een overtuigend visitekaartje af voor volgend jaar. In de kwalificatie was er simpelweg te weinig tijd om te wennen, maar op zondag reed hij met een indrukwekkende inhaalrace pardoes naar P8. Van nietsvermoedend een kop koffie in Keulen op zaterdag tot 'driver of the day' op zondag, chapeau.

Verliezers:

De voornaamste verliezer laat zich raden en luistert naar de naam van Alexander Albon. De Red Bull-coureur kende een miserabele race op de Nürburgring en dat terwijl het op zaterdag nog de goede kant op ging. Alleen een uitmuntend rondje van Charles Leclerc hield hem van de tweede startrij naast Verstappen. Het gat met de Nederlander bleef op zo'n lang circuit ook relatief beperkt. Dat Albon daarna liet weten dat de auto 'veel beter en stabieler' aanvoelde dankzij enkele updates, deed geloven dat er zicht op beterschap was. Op zondagmiddag bleek echter niets minder waar. Albon remde tweemaal een vlakke kant op zijn banden, ontnam Daniil Kvyat op onbeholpen wijze zijn voorvleugel en moest uiteindelijk opgeven door een kapotte radiator. Geen weekend om over naar huis te schrijven dus. Voor de wonderlijke opmerking 'they race me so hard' gold overigens exact hetzelfde. Ook dat zal de raceliefhebber pur sang Helmut Marko niet graag horen.

De laatste F1-winnaar op de Nürburgring, voor de editie van 2020, kan ook als verliezer worden opgeschreven. Waar Sebastian Vettel in 2013 nog zegevierde in zijn superieure Red Bull, worstelde hij afgelopen weekend niet voor het eerst en wellicht ook niet voor het laatst met zijn inferieure Ferrari. Dat er met de SF1000 weinig te beginnen valt, is alom bekend, maar dat neemt niet weg dat Vettel in eigen land op meer hoopte. Het laatste bezoekje aan Duitsland - weet u nog, die prachtrace in Hockenheim - leverde immers een puike inhaalslag en een tweede plek op. Dit weekend geen welkome opsteker op gewijde grond. Op zaterdag sneuvelde hij al in Q2, terwijl Leclerc zijn Ferrari wel keurig op P4 posteerde. Vettel hoopte op zondag nog naar de punten te rijden, maar door een bijzondere manoeuvre achter de rug van Antonio Giovinazzi kwam ook daar bijzonder weinig van terecht. De mêlee duurt voort. Ook in eigen land, daar waar men Mick Schumacher al in de armen heeft gesloten als F1-troetelkind.

Waar Hamilton zondag een F1-record evenaarde, wist Kimi Raikkonen er daadwerkelijk eentje over te nemen. Die van meeste starts in de koningsklasse van de autosport. The Iceman werd er niet warm of koud van en gaf aan dat het louter een getal betreft. Reden tot feestvreugde was er, los van corona, ook al niet. De Fin werkte namelijk een kleurloos weekend af. De enige keer dat hij tijdens de race in de spotlights verscheen, liet hij George Russell bijna over de kop gaan. En dat terwijl de befaamde achtbaan op de Nürburgring toch echt buiten gebruik is. Raikkonen deelde de tik niet met opzet uit en werd zelf slachtoffer van wat onderstuur, al paste het voorval wel moeiteloos bij de rest van zijn weekend. Op zaterdag ging het ook al niet van een leien dakje, met P19 tot gevolg. Antonio Giovinazzi, die overigens moet vrezen voor zijn zitje, deed het op de Ring een stuk beter en reed zondag knap naar het laatste punt. Voor Kimi was het een race om snel te vergeten, al is dat relatief als je er al 323 achter je naam hebt staan.