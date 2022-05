Fittipaldi over De Vries: “Zeer goede coureur, verdient F1-kans”

Alle Formule 1-teams moeten in 2022 twee keer een jonge coureur laten rijden tijdens een oefensessie. Red Bull stuurt hierom Juri Vips de baan op tijdens de eerste training in Spanje, terwijl Williams afgelopen maandag aankondigde Nyck de Vries in de auto te zetten voor VT1. De 27-jarige Nederlander, die vorig jaar nog als kandidaat werd genoemd voor een racezitje bij de Britse formatie, zal het Catalaanse circuit betreden met de auto van Alexander Albon.

“Het is geweldig om nog een zeer goede coureur uit Nederland te hebben die de potentie heeft om in de nabije toekomst een vaste plek in de Formule 1 te krijgen”, laat Emerson Fittipaldi in een telefonisch interview met Motorsport.com weten. De wereldkampioen van '72 en '74 is enigszins jaloers. “Dit is wat we op dit moment missen in Brazilië. Er rijdt al vier jaar geen Braziliaan meer in de Formule 1. En Nederland heeft binnenkort mogelijk een tweede coureur op de grid. Maar het is fantastisch hoor.”

Volgens Fittipaldi zou het zeer verdiend zijn als De Vries een racezitje zou bemachtigen in de Formule 1. “Hij heeft absoluut het talent en de ervaring”, meent de ambassadeur van online wedkantoor Vegasinsider.com. “Hij heeft alleen een kans nodig.” De oud-coureur van onder andere Lotus en McLaren zou graag zien dat er meer mogelijkheden worden gecreëerd voor talenten. ”Het is momenteel erg lastig voor jonge rijders die de Formule 1 willen halen. Ik hoop dat er op korte termijn meer teams in de Formule 1 komen en dat de nieuwe regels omtrent het bestedingslimiet het speelveld wat gelijker zullen maken. Ik denk dat er dan meer goede kansen komen voor talenten als Nyck. Dat zou mooi zijn, want er moeten meer mogelijkheden komen voor jonge rijders.”

'Alonso kan nog twee, drie jaar doorgaan'

Een ander talent dat staat te trappelen om zijn entree te maken in de koningsklasse, is Oscar Piastri. De Australiër werd in 2019 kampioen in de Formule Renault, pakte in 2020 de titel in de Formule 3 en kroonde zich vorig jaar tot Formule 2-kampioen. Ondanks zijn indrukwekkende prestaties in de juniorklassen moet de 21-jarige coureur uit Melbourne het dit jaar doen met een rol als reserverijder bij Alpine. Het Franse team gaf onlangs aan rond de Britse Grand Prix een keuze te zullen maken tussen Fernando Alonso en Oscar Piastri als het gaat om het tweede zitje voor 2023.

Fittipaldi verwacht dat de 40-jarige Spanjaard na dit jaar doorgaat als teamgenoot van Esteban Ocon, die een doorlopend contract heeft bij Alpine. “Fernando is geweldig, hij is momenteel een van de beste coureurs in de Formule 1”, stelt de 75-jarige Braziliaan. “En hij is zo fit als een hoentje. Ik denk dat hij makkelijk nog twee of drie jaar door kan gaan. Zolang hij nog de wens heeft om weer te winnen, zal hij sterk mee blijven doen. Fernando is een echte racer. Dat kun je bij de start van elke Grand Prix wel zien. Hij komt altijd naar voren, hij laat zich altijd zien in de eerste bocht. En hij presteert altijd ongelofelijk in de race. Ik twijfel er niet aan dat hij nog twee of drie jaar door kan gaan. Fernando is een zeer goede rijder. Ik heb erg veel respect voor hem.”