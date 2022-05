Sainz: Nek- en rugproblemen op lange termijn reëel met F1-auto’s 2022

De terugkeer van het grondeffect in de Formule 1 in 2022 heeft ervoor gezorgd dat een ongewenst neveneffect ook de kop weer opsteekt: porpoising, het gestuiter op de rechte stukken dat door de zuigende werking van het grondeffect wordt veroorzaakt. Teams als Mercedes hebben veel last van dat fenomeen en leveren daardoor veel rondetijd in, maar ook is het onprettig voor coureurs om met dat gehobbel te rijden. Bovendien is de nieuwe generatie F1-auto’s voorzien van veel stijvere vering en ook dat draagt bij aan het verminderde comfort van de coureurs.

Op de langere termijn kan de situatie zelfs onhoudbaar worden, vreest Carlos Sainz. Dat zegt de Ferrari-coureur na een vraag van Motorsport.com over hoe de GP van Monaco met de nieuwe F1-auto’s gaat zijn. “Ik denk dat het een enorme uitdaging wordt. De kerbs in Miami voelden in deze auto’s al agressief aan en er waren in Imola enkele hobbels die best zwaar waren voor het lichaam”, zegt hij. “We zullen als F1-coureurs moeten nadenken over welke tol we betalen qua gezondheid en rug met deze autofilosofie. Ik denk dat we het debat daarover moeten openen.”

“De reglementen zijn geweldig. Ze doen precies wat we nodig hebben voor het racen. Maar is het voor onze nek en rug nodig dat we zo stijf rijden als we de laatste tijd hebben gedaan met de huidige massa van de auto?”, vraagt Sainz zich af. “Dit is eerder een filosofische vraag waar wellicht F1 en iedereen eens over kan nadenken: in hoeverre moet een coureur qua gezondheid de prijs betalen om dit te doorstaan? Monaco wordt ongetwijfeld zwaar, maar ik denk vooral aan de lange termijn.”

Sainz hoopt kwestie bespreekbaar te maken

Zelf kampte Sainz tijdens het F1-weekend in Miami met nekklachten, die hij opliep bij een forse crash tijdens de tweede vrije training op het nieuwe circuit. Maar hij kaart de kwestie vooral aan vanwege hoe hij zich normaal gesproken na afloop van trainingen en races voelt. “Ik heb geen advies ingewonnen bij een expert. Ik laat de gebruikelijke checks doen bij mijn rug en nek, en ik merk dat ik overal stijver ben”, geeft hij toe. “Ik merk het nu al en heb geen advies van een expert nodig om te weten dat het moeilijk wordt als het nog tien jaar zo doorgaat. Je moet veel investeren in mobiliteit en flexibiliteit, maar eigenlijk ook in de algemene gezondheid van je lichaam.”

Sainz vermoedt dat het voor de meeste coureurs een onderwerp is dat zij liever niet willen aansnijden. “Als coureurs praten we hier denk ik niet graag over, omdat we niet graag zwak willen klinken. Ik ben sterk en heel fit, ik zie mijzelf als een van de fitste coureurs en heb nooit problemen gehad in een F1-race. Maar dit is meer voor de lange termijn en ten gunste van ons allemaal dat we hierover praten, zodat we kunnen kijken welke opties we hebben. Je hebt natuurlijk de belangen van de teams, het inhalen en de show die meegenomen moeten worden in de overweging. Maar wat als we voor het eerst ook een beetje rekening houden met de coureurs? Dat kan interessant zijn.”

De FIA er meteen bijhalen is volgens Sainz niet nodig. “Het gaat tot een punt komen dat de FIA erbij betrokken moet worden als we besluiten om een bepaalde richting in te slaan. Laten we dat echter afwachten”, aldus de Spanjaard. “Het is nog vroeg. Dit is eigenlijk een gedachte die ik de eerste vijf races had op het moment dat we last hadden van porpoising. Dit heb ik ook nog niet benoemd in een meeting. Ik denk waarschijnlijk hardop en dit zit pas heel kort in mijn hoofd. Wellicht moet ik eerst nog met andere coureurs praten van wie ik weet dat ze met porpoising kampen, zoals George [Russell] en anderen. We moeten gaan zitten en zien wat we kunnen bieden of voorstellen.”