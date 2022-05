Aston Martin heeft in het verleden bewezen niet bang te zijn om inspiratie te putten uit de ontwerpen van andere teams. De laatste Racing Point-creatie werd gezien als de ‘roze Mercedes’ en nu lijkt het team weer voor een dergelijke aanpak gekozen te hebben. Er is in aanloop naar de Spaanse Grand Prix veel gesproken over de updates van de AMR22, die het team een stuk verder naar voren moeten brengen. Het lag in de lijn der verwachting dat het team voor een ander sidepod-concept zou kiezen, al zou het niet zo extreem zijn als de Mercedes-formatie. Dat team, de leverancier van de motoren bij Aston Martin, heeft gekozen voor een zero pod-concept. Het nieuwe ontwerp lijkt enorm op de Red Bull, waardoor de wagen nu al gekscherend 'de groene Red Bull' genoemd wordt.

Sergio Perez onderweg met de Red Bull RB18 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In plaats van een hoge, brede sidepod met de grill bovenop voor extra koeling heeft het team nu gekozen voor een exemplaar wat heel erg lijkt op het ontwerp dat Red Bull gebruikt op de RB18. Het Red Bull-concept is niet alleen van buiten zichtbaar, ook onder de motorkap heeft het team die richting gevolgd.

Hiervoor heeft het team een flinke aanpassing moeten doen. De radiateur, de koeling en het buizenwerk daaromheen zijn aangepast om te voldoen aan dit nieuwe aerodynamische concept. Voorheen zaten de interne componenten van de AMR22 meer in een horizontale opstelling waardoor er aan de onderkant van de sidepod veel meer ruimte was.

Een vergelijking van het radiateur-ontwerp van Aston Martin Foto: Giorgio Piola

Door de update heeft het team bijna de volledige opstelling van de koelingsonderdelen moeten voorzien om het passend te maken voor de nieuwe sidepods. Het resulteert in een motorkap die heel erg lijkt op het design waar Red Bull voor gekozen heeft. Deze ontwerpkeuze heeft als gevolg dat ook het bodywork dat uitloopt achter de halo aangepast is. Dat geldt overigens ook voor het verloop van de sidepod en de rand van de vloer, met de welving in het midden met daarin een extra opening.

Een aspect waar Aston Martin niet in geslaagd is of simpelweg geen poging toe gedaan heeft is de open inlaat op de sidepod. Het design van de AMR22 laat op dit vlak te wensen over ten opzichte van de RB18, de voorkant heeft een minder grote opening.

De sidepod van de Red Bull RB18, getekend door Giorgio Piola. Foto: Giorgio Piola